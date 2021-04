ALESSANDRO QUER AMPLIAR ESCOPO DA CPI DA COVID PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS









12/04/21 - 05:26:41

O senador Alessandro Vieira (Cidadania – SE) protocolou, nesse sábado (10), um pedido à Secretaria-Geral da Mesa de aditamento da CPI da Covid para ampliar o escopo, de modo a incluir no âmbito de investigações da Comissão os atos praticados por agentes políticos e administrativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na gestão de recursos públicos federais destinados a custear as políticas sanitárias adotadas com o objetivo de combater a Pandemia da Covid-19 e seus efeitos.

Para Alessandro, “assim como as competências, as responsabilidades são também distribuídas. Dessa forma, não cabe, a nosso ver, instituir uma comissão parlamentar de inquérito para proceder à investigação da atuação dos órgãos estatais diante da Pandemia do Covid-19 e limitar o seu escopo exclusivamente aos agentes públicos federais. Trata-se de um sistema nacional e assim deve ser avaliado”, explica.