Atuação dos órgãos de controle durante a pandemia da Covid-19 será tema de Webinário









12/04/21 - 09:15:41

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior (ESMP), promoverá, no dia 19 de abril, a partir das 15h, Webinário com o tema “Atuação dos órgãos de controle durante a pandemia”. O evento é especialmente destinado aos membros, servidores e estagiários do MPSE, mas aberto também à participação de todos os interessados. A transmissão será feita por meio do canal do MPSE no YouTube.

O Webinário pretende discutir o trabalho desenvolvido pelos órgãos de controle, com enfoque nas principais repercussões da atuação do Ministério Público na pandemia da Covid-19.

O evento virtual contará com a palestra da Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), Rita Tourinho, que atualmente é Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do MPBA. Na área acadêmica, a palestrante possui mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, é Professora-assistente na Faculdade Ruy Barbosa e na Universidade Federal da Bahia, e também leciona na Escola de Magistrados da Bahia, na Fundação Escola Superior do Ministério Público, na Faculdade Baiana de Direito e na Escola Baiana de Direito e Gestão.

*Não haverá certificação para o público externo, portanto não é necessário fazer inscrição.

