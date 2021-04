Carga de cocaína avaliada em R$ 11 milhões é apreendida junto com uma submetralhadora









12/04/21 - 18:29:15

Um carregamento de cloridrato de cocaína, munições, uma pistola e um automóvel de passeio foram apreendidos durante uma operação realizada pela Polícia Federal de Sergipe, nesta segunda (12), na BR-101, município de São Cristóvão.

A ação aconteceu na BR-101, município de São Cristóvão, no final da manhã desta segunda-feira (12), quando o veículo GM/Zafira, com placas da Bahia, recebeu ordem de parada durante fiscalização de uma equipe do Comando de Operações Especiais do Órgão.

Segundo a PRF, a carga está avaliada em aproximadamente R$ 11 milhões e foi localizada em um fundo falso de um veículo. No compartimento, os policiais encontraram 69 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 71,36 kg da droga, 246 munições de variados calibres e uma pistola 9mm, inserida em um kit que a transformava em submetralhadora.

O motorista alegou que receberia R$ 5 mil pelo transporte do ilícito, de Guarulhos/SP até a capital sergipana. Ele foi detido e encaminhado à sede da Polícia Federal, em Aracaju, juntamente com a arma, as munições e a droga.