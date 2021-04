Chef Tâmara Cavalcante é campeã do Prêmio Nacional Dólmã









12/04/21 - 09:36:15

A chef sergipana Tâmara Cavalcante acabou de conquistar mais um prêmio para a sua carreira. A jovem de 26 anos foi campeã do Prêmio Nacional Dólmã, prêmio máximo da gastronomia brasileira, e foi eleita embaixadora da gastronomia sergipana. A indicação ao Dólmã surgiu depois que Tâmara foi campeã do concurso culinário do Encontro de Chefs de Sergipe, o Enchefs 2019. O Prêmio Dólmã seria realizado no estado do Piauí, em 2020, mas por conta da pandemia aconteceu de forma online.

“Estou imensamente feliz com a oportunidade de fazer parte deste evento gastronômico brasleiro que abre um leque de conhecimentos. Ser vencedora do Prêmio Dólmã, onde grandes nomes da gastronomia nacional estão presentes é sem dúvidas uma explosão de sentimentos. É uma conquista pessoal e profissional que realizo ao longo desses sete anos na área”, comemorou Tâmara.

Compor o casting de chefs do Dólmã é conquistar reconhecimento nacional e até internacional na gastronomia, o que faz jus ao título de embaixadora da gastronomia sergipana.

“É muita emoção e um orgulho imenso poder ostentar este título representando o meu estado. Sergipe é um local riquíssimo em ingredientes de sabor inenarráveis e precisamos mostrar isso para todo o Brasil “, destacou a sergipana.

Sobre o Dólmã

Instituído e promovido anualmente pelo Comitê da Gastronomia Brasileira, o prêmio é um reconhecimento a profissionais do setor gastronômico brasileiro que fomenta, prestigia e reconhece a importância destes profissionais na cultura regional dos estados os quais representam. Reconhecido pela mídia como o “Oscar da Gastronomia Brasileira”.

Por Felipe Martins

Foto assessoria