Classificados no PSS da SES devem enviar documentos para processo de admissão

Os profissionais habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS 01/2020) da Secretaria de Estado da Saúde, com nome na 1ª convocação para contratação, têm até às 23h59 do dia 25 de abril para enviar através do e-mail documentos.pss@ses.se.gov.br, as documentações necessárias para avaliação no processo de admissão.

Conforme a Equipe do PSS, na convocação constam: documentos necessários para o processo de admissão; exames; quesito para exame de admissão (Junta Médica); declaração de não acumulação de cargos públicos e vínculos temporário; declaração de não ter sofrido penalidades no exercício da função pública e Ficha de Cadastro. Todos esses documentos devem, obrigatoriamente, ser enviados por e-mail. É importante identificar o e-mail, no campo assunto, como 1ª Convocação – PSS 01/2020.

Em caso de dúvida ou mais informações relacionadas ao processo de contratação, os profissionais podem contactar a equipe do PSS através do telefone (79) 99191-6620 – de segunda a sexta feira das 8h às 12h e das 14h às 17h

Confira a lista da 1ª convocação para contratação e as documentações necessárias