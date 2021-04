Covid-19: veja como está ocupação dos leitos de UTI e enfermaria no estado de Sergipe









12/04/21 - 10:17:41

Os dados atualizados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), mostram que os casos e óbitos em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) segue em alerta máximo em Sergipe.

Essa alta de casos impacta diretamente o sistema de saúde, sobretudo o setor público. De acordo com a SES, até o momento Sergipe registra 409 pacientes internados na rede pública.

Veja a situação da rede particular e do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Aracaju, 51 pessoas estão à espera de leitos de UTI Covid no estado, sendo 33 na capital.

Leitos de enfermaria (Covid-19) Nome do Hospital Taxa de ocupação Huse 82% Hospital Universitário 30% Hospital da Polícia Militar 58% Hospital Cirurgia – SUS 86% Hospital do Coração – SUS 7% Maternidade Nossa Senhora de Lourdes 0% Hospital Zona Sul 79% Hospital Zona Norte 100% Hospital Santa Isabel 100% Hospital São José 53% Caps Joel 45% Hospital Primavera 108% Hospital São Lucas 91% Hospital Renascença 185% Hospital Unimed 102% Hospital Gabriel Soares 91% Hospital Cirurgia – Ipes 80% Hospital e Maternidade Santa Helena 400% Hospital do Coração – particular 100% Total 94%

Leitos de UTI (Covid-19) Nome do Hospital Taxa de ocupação Huse 95% Hospital Cirurgia – SUS 97% Hospital da Polícia Militar 92% Maternidade N. S. de Lourdes 100% Hospital São José 100% Hospital Renascença – SUS 100% Hospital do Coração – SUS 100% Hospital Universitário 100% Hospital São Lucas (adulto) 137% Hospital São Lucas (pediátrico) 50% Hospital Cirurgia (Ipes) 105% Hospital Renascença 112% Hospital Gabriel Soares (adulto) 67% Hospital Gabriel Soares (pediátrico) 0% Hospital Unimed 96% Hospital Primavera 90% Maternidade Santa Helena 0% Hospital do Coração – particular 67% Total 84%

Número de pacientes à espera de leitos na capital

Pacientes à espera de leitos Covid Nome do hospital Número de pacientes à espera Hospital Zona Norte 18 Hospital Zona Sul 12 Caps Jael 3 Hospital Renascença 0 Hospital do Coração 0 Hospital Primavera 0 Hospital Unimed 0 Hospital São Lucas 0 Hospital Gabriel Soares 0 Total 33

Foto: Mário Sousa/ASN/Divulgação