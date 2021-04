Igreja do Evangelho Quadrangular Sergipe se pronúncia sobre ataques de movimento da internet na porta dos templos









12/04/21 - 19:49:49

NOTA OFICIAL

A Igreja do Evangelho Quadrangular Sergipe (IEQ-SE) vem a público esclarecer que repudia veementemente qualquer tipo de prática abusiva e reitera a sua confiança nas autoridades constituídas do Estado de Sergipe. Deste modo, pontua:

1 – A IEQ-SE contesta os atos de violência praticados no domingo, dia 11 de abril, por pessoas de um movimento da internet, que às portas de duas de nossas igrejas dispararam buzinas e agressões públicas verbais; geraram perturbação à cerimônia dos cultos de Santa Ceia; causaram incitação do ódio e constrangimento com faixas e palavras generalizadas de acusação; geraram coação dos nossos membros para entrada e saída do local; e mostraram total insensibilidade com as vizinhanças quanto ao momento de pandemia.

A ação que, segundo a polícia, excedeu os limites da passividade, rendeu ainda agressão física direta a um dos membros da Igreja. Diante dos fatos registrados por testemunhas e pela própria imprensa, que continua contando com o respeito da Igreja à sua livre expressão, a instituição está adotando as providências necessárias em apoio à toda membresia que se sentiu afetada com tal ato do movimento.

2- A IEQ-SE esclarece também que está acompanhando, com atenção, desde o início os procedimentos investigativos sobre notícias de supostas condutas impróprias, que teriam sido atribuídas a pastores pertencentes a seu quadro, e aguarda a conclusão dos mesmos para, então, atuar com todas as medidas que forem pertinentes, inclusive, quanto à preservação da sua credibilidade institucional de 47 anos perante a comunidade sergipana.

A Igreja, que pauta a sua atuação à luz dos princípios cristãos, divinamente revelados na Palavra de Deus – A Bíblia, e, também, em estrito cumprimento das leis do nosso País, tem absoluta certeza de que os procedimentos que forem legalmente previstos serão realizados com isenção e correção para o alcance da verdade dos fatos.

12 de abril.

Igreja do Evangelho Quadrangular Sergipe.