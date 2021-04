Equipe da fiscalização trabalhou ativamente no domingo, 11, para fazer cumprir decreto









Mesmo com a manhã nublada, muitas pessoas foram à praia neste domingo, 11, descumprindo o decreto municipal nº 6.422, que proíbe a circulação de pessoas e a realização de atividades comerciais e esportivas, individuais ou em grupo, nas praias e orlas fluviais da capital.

A equipe de fiscalização integrada, composta por agentes da Defesa Civil, Procon Aracaju, Guarda Municipal e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), trabalhou ativamente durante a ronda no litoral aracajuano, orientando quem estivesse na praia a retornar para casa.

O major Sílvio Prado, coordenador da Defesa Civil, relata que este domingo foi marcado por um fluxo maior de pessoas descumprindo o decreto municipal. “Os fiscais fizeram a abordagem desses cidadãos, que prontamente atenderam às ordens de esvaziar a praia, garantindo o cumprimento do decreto e dissipando qualquer possibilidade de aglomeração”, detalhou.

Trabalho constante

Na avaliação do secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, a fiscalização tem sido fundamental para garantir o cumprimento das medidas restritivas para conter a pandemia da covid-19 em Aracaju. “É um momento difícil, que demanda um esforço coletivo, para que possamos superar esse vírus e desafogar o sistema hospitalar, assegurando atendimento a quem necessita”, comenta.

Além da fiscalização nas praias, o secretário destaca que a Guarda Municipal tem trabalhado para garantir o cumprimento do toque de recolher, todas as noites, após às 20h até às 5h. E os agentes do Procon Aracaju estão atuando para garantir o fechamento dos estabelecimentos no horário estabelecido no decreto.

“A partir desta segunda, estaremos atuando, também, na fiscalização do novo escalonamento, definido no último decreto, que visa garantir a diminuição do fluxo de pessoas no transporte coletivo durante o horário de pico. São vários os esforços realizados pela Prefeitura de Aracaju com o objetivo de conter essa doença e garantir o direito à saúde da população”, destaca Luís Fernando.

