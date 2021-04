Estácio promove Semana da Contação de Histórias on-line









12/04/21 - 12:30:30

Visando celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil, o curso de Pedagogia da Estácio promoverá desta terça (13) a sexta-feira (16) a Semana da Contação de Histórias, evento on-line voltado a crianças de 4 a 10 anos de idade. A ação é gratuita e para participar basta os pais acessarem o link http://encurtador.com.br/GiC58 das 7h às 9h nos dias da ação.

As histórias serão contadas por alunos da graduação de Pedagogia – supervisionados por uma professora do curso -, que atuam na Brinquedoteca da Estácio como monitores de atividades lúdicas e pedagógicas remotas transmitidas pelo Microsoft Teams.

Na Brinquedoteca da Estácio são realizadas periodicamente, neste momento de pandemia, atividades on-line como contação de histórias, jogos pedagógicos, música e oficinas artísticas, disponíveis para crianças de todas as regiões do país.

Atualmente, as atividades são promovidas pelos campi da Estácio em Resende, no Rio de Janeiro, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mais informações sobre como participar das atividades podem ser obtidas pelos e-mails: carollini.graciani@estacio.br (Resende) e maisa.lima@estacio.br (Campo Grande).

Fonte e foto assessoria