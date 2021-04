Experiência universitária da Educação a Distância para quem busca uma formação









12/04/21 - 09:09:25

Concluir o ensino superior melhora as chances de empregabilidade e com salários mais altos. Para quem busca uma formação, mas precisa conciliar agenda entre trabalho e outros afazeres, ou ainda para quem não tem planos de mudar de cidade para incluir a dimensão acadêmica, um curso de educação a distância é uma possibilidade que permite ao estudante mais controle sobre o tempo de estudo.

Essa foi a decisão de Anne Grasiella Sousa Santana, que concluiu o curso de Serviço Social, na modalidade Ensino a Distância- EaD, no polo da Universidade Tiradentes em Nossa Senhora da Glória (SE), no Alto Sertão Sergipano.

A assistente social revela que, no início da vida acadêmica, foi preciso escolher entre um curso de Psicologia presencial em Aracaju e Serviço Social na modalidade EaD.

“Sem precisar sair de perto da minha família, tive a experiência universitária que sonhava. A disciplina é a chave principal para o EAD”, lembra.

A egressa da Unit concluiu o curso em dezembro de 2020 e trinta dias após a colação de grau foi convocada para trabalhar no CRAS em Feira Nova, município onde mora.

“Com o registro profissional em mãos, iniciei minha jornada depois de ter feito estágio curricular e passar pelo setor de cadastro único do município”, conta.

De acordo a gestora Josecleide Costa Alves dos Santos, coordenadora do polo EaD de Nossa Senhora da Glória, além de Serviço Social, a unidade oferta cursos de Pedagogia, Ciências Contábeis, Administração, Recursos Humanos, Gestão Pública, Logísticas, Marketing, Gestão Comercial entre outros na modalidade semi-presencial e 100% online.

A Unit EaD mantém 25 polos espalhados em cinco estados do Nordeste em todas as áreas do conhecimento: saúde, humanas e sociais, engenharias, gestão e negócios.

Assessoria de Imprensa