FÁBIO MITIDIERI DESTINA R$ 1 MILHÃO PARA REFORMAS NO ETELVINO MENDONÇA









12/04/21 - 15:15:02

Sensibilizado com os pedidos dos torcedores do Itabaiana em suas redes sociais, o deputado federal Fabio Mitidieri visitou in loco o Estádio Etelvino Mendonça, na manhã desta segunda-feira (12), e anunciou a destinação de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para a melhoria da praça esportiva de Itabaiana. O objetivo é estruturar um dos principais palcos do futebol sergipano e dar mais comodidade ao povo e aos atletas dos clubes sergipanos, que regularmente disputam campeonatos no cenário regional e nacional no local.

Acompanhado da Superintendente Especial de Esportes do Governo de Sergipe, Mariana Dantas, e do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo; Fábio Mitidieri esteve no Estádio para visita técnica, onde foram apresentados os principais problemas estruturais do palco esportivo.

O valor destinado, segundo Mariana Dantas, será utilizado para a troca do gramado. “A prioridade é o gramado, pretendemos fazer toda a troca dele, incluindo o sistema de drenagem e irrigação, posteriormente incluir o placar eletrônico, modificar o banco de reservas, realizar a revisão da parte elétrica, entre outras demandas que possam surgir e se adequem aos recursos porque a gente entende a importância do Etelvino Mendonça para futebol sergipano”, afirmou.

Caso a conclusão do projeto e a licitação para início das obras ocorra de modo célere, é possível prever que as obras tenham início entre outubro e novembro, segundo o Deputado. “Independente de quanto tempo leve, sabemos que precisa ser feito e nós vamos fazer esse trabalho. Estou muito satisfeito em poder colaborar com o esporte de Sergipe, junto com a Superintendência de Esportes”, ressaltou Fábio Mitidieri, que ainda lembrou dos recursos foram adquiridos em Brasília, na Secretaria Especial do Esporte,no valor de $3,5 milhões para a reforma dos estádios Batistão e Francão, além de $2 milhões para outros setores do esporte sergipano.

Para o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, o Mendonção é um dos principais estádios de Sergipe e estes recursos irão beneficiar o futebol não só para o tricolor, mas para clubes de todo o estado. “A gente espera ansiosamente, como torcedor do Itabaiana e fã do futebol sergipano, que essa obra se concretize o mais rápido possível para que a gente tenha um estádio de futebol a nível de competições nacionais e até internacionais”, disse Adailton.

Presente no local, o presidente interino do Itabaiana, Wilson Mendonça, presenteou o deputado com uma camisa da Associação Olímpica Itabaiana e agradeceu pelo empenho na melhora do Mendonção. “Agradeço o deputado por trazer essa emenda para a reforma da nossa casa, que está há 50 anos precisando dessa ajuda e hoje virou realidade. A expectativa é que o novo gramado traga novas conquistas”.

Também participaram da avaliação a Coordenadora Estadual de Praças Esportivas, Dalva Nunes, o Engenheiro Agrônomo Ricardo da Silva – responsável pelos cuidados do gramado da Arena Batistão – e o Diretor de Engenharia da Secretaria de Educação, Valdir Pinto.

Foto: Secom/ Itabaiana

Por Saullo Hipolito