Fundat inicia atendimento no Ceac Aracaju Parque Shopping nesta terça, 13

12/04/21 - 16:23:05

A partir desta terça, 12, a Prefeitura de Aracaju passa a ofertar os serviços da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) do Aracaju Parque Shopping, localizado na avenida João Rodrigues, 42, bairro Industrial. O horário de funcionamento será de segunda a sexta, das 9h às 15h, respeitando o novo decreto municipal.

O novo posto de atendimento foi viabilizado a partir de uma parceria firmada entre a Fundat e o Secretaria de Estado da Administração (Sead). Com isso, a Fundação amplia o acesso da população aos serviços de cadastro/atualização de currículo, de orientação e formalização para microempreendedor individual (Mei), de orientação para emissão de carteira de trabalho digital e de informações sobre cursos e oficinas de capacitação.

A presidente da Fundat, Edivaneide Lima, destaca a importância dessa parceria com o Governo de Sergipe, por meio do Sead. “Foi com muito alegria que assinei o termo de cooperação em conjunto com Sead, o qual fez essa ação possível. A partir de amanhã, mais pessoas terão acesso aos nossos serviços e espero que possamos expandir esse raio de alcance cada vez mais para levar a essas pessoas boas oportunidades de ingressar e se formalizar no mercado de trabalho”, afirmou a presidente.

