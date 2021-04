Governo de Sergipe distribui kit de merenda a mais de 150 mil alunos









12/04/21 - 10:53:27

O kit contém 20 itens de alimentos e a distribuição acontece de forma segura obedecendo um planejamento das 325 escolas da rede estadual

As escolas estaduais de Sergipe têm reforçado a distribuição dos kits de merenda escolar aos alunos matriculados no ano letivo de 2021, como vem ocorrendo no Colégio Estadual General Siqueira, situado no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, cuja comunidade chegou cedo para retirada dos alimentos nesta sexta-feira, 9. Ao todo, a equipe diretiva montou 1.064 kits contendo 20 itens, entre estes, duas proteínas. Paralelo a isso, a unidade realiza também a entrega dos kits escolares de uso contínuo e os livros didáticos.

O kit contém gêneros como feijão, arroz, suco, extrato de tomate e frango. De acordo com a gestora, professora Patrícia de Aragão, os pais e mães estão muito felizes porque é um alimento que chega em uma boa hora, ainda mais, segundo ela, em um momento que não está sendo fácil por conta da pandemia. “O sucesso da entrega do primeiro dia deu-se graças ao empenho de todos os funcionários da escola e do auxílio inestimável do Corpo de Bombeiros Civil. A equipe diretiva ficou muito feliz com o êxito da entrega”, declarou.

O secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, informa que o Governo de Sergipe está investindo mais de R$ 12 milhões na aquisição de kit de merenda. “São alimentos que ajudarão de forma efetiva as famílias desses alunos, as quais, na sua maioria, passam por dificuldades financeiras em virtude da pandemia. A entrega de kit de merenda ocorrerá até durar a suspensão das aulas presenciais”, informou.

A dona de casa Jucilene Correia dos Santos, que tem dois filhos matriculados no General Siqueira, ficou contente ao receber os kits. Ela relata que estava angustiada por conta da dificuldade financeira por que sua família passava. “A pandemia foi ruim em todos os sentidos, e hoje receber essa ajuda é muito importante. Estou feliz”. O pedreiro Ronilsson Santos Silva também esteve na escola para buscar os kits dos seus filhos, que estudam o ensino médio. Desempregado, ele afirma que não esperava passar por tanta dificuldade neste período, “mas felizmente tivemos essa ajuda”, disse.

Segundo a professora Ednéia Sobral, diretora do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (DAE/Seduc), as escolas terão de 5 a 30 de abril para realizar a distribuição desses alimentos aos estudantes, ação que deve ser feita de forma escalonada para evitar aglomerações. “O kit é composto de 20 itens e dois quilos de proteína, sendo carne ou frango, beneficiando todos os alunos regularmente matriculados na rede estadual de ensino”, declarou ela.

Situada no bairro Cidade Nova, em Aracaju, a Escola Estadual João Paulo II, por meio de sua equipe, também iniciou a entrega dos kits da merenda escolar nesta sexta-feira, 9. A ação ocorreu durante toda a manhã, respeitando os protocolos de segurança sanitária, com uso obrigatório de máscaras. A distribuição seguirá na próxima semana para os pais que não puderam retirar no dia de hoje.

No Centro de Excelência Professor José Carlos de Sousa, que oferta o ensino médio em tempo integral, situado no bairro Grageru, em Aracaju, a equipe se prepara para realizar a distribuição dos kits da merenda. A coordenadora administrativa e financeira, professora Alessandra Menezes, informa que tudo vem sendo feito para ocorrer de forma tranquila e sem aglomeração. Ela ainda lembra que, para além do kit com os alimentos, estão sendo entregues os kits escolares de uso contínuo. “A gente já entregou a maior parte desse material, mas alguns pais vêm se informar sobre matrícula e já saem com o kit e os livros didáticos dos filhos”, concluiu.

