GRAVE: PM/SE DESMENTE INFORMAÇÃO SOBRE A MORTE DO CORONEL WILLIAN









12/04/21 - 16:12:13

A Polícia Militar de Sergipe emitiu uma nota na tarde desta segunda-feira (12) informando que as notícias veiculadas em redes sociais sobre a morte do coronel William não procedem. Ele está internado no Hospital Primavera em estado grave de saúde.

A equipe médica do Hospital da Polícia Militar está acompanhando o coronel. Unamos nossas orações e preces para que o quadro seja revertido e ele possa restituir sua saúde.

A PMSE está a disposição de todos os amigos e familiares nessa corrente do bem para o restabelecimento total da saúde de nosso querido coronel William.

Ascom PM/SE