Instituto JCPM de Compromisso Social promove a primeira ‘Mostra do Jovem Empreendedor’









12/04/21 - 12:46:34

A exposição acontece no RioMar Aracaju em alusão ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador

Em parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social – IJCPM, entre os dias 12 e 16 de abril, o RioMar Aracaju acolhe a ‘1ª Mostra do Jovem Empreendedor’. Durante a semana, os jovens irão apresentar ao público o resultado de um trabalho realizado há 4 anos pelo Instituto, com o objetivo de estimular o protagonismo dos alunos a partir da descoberta de habilidades e talentos de cada um.

A mostra irá contar com a participação de 10 jovens empreendedores, que ao longo desses anos buscaram aprimorar o conhecimento na área do empreendedorismo, participando de ações como aulas e oficinas promovidas pelo Instituto, e mentorias realizadas com o apoio do Conselho de Jovens Empreendedores de Sergipe (CJE), entidade permanente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), que fomenta o empreendedorismo e o associativismo entre os jovens sergipanos, promovendo ações de capacitação e relacionamento.

Durante a feira, os expositores irão apresentar e comercializar produtos que variam entre alimentação, fotografia, acessórios e decoração.

“Ao preparar os jovens em áreas do empreendedorismo, onde eles possam atuar como donos de seus próprios negócios, o Instituto possibilita a esse jovem ir além do que o mercado de trabalho oferece, transformando a sua realidade de vida”, explica a coordenadora de Projetos Sociais do IJCPM, Débora Guerra.

No início do ano, os alunos, com idades entre 18 e 22 anos, passaram por um processo de aceleração de carreira através do Conselho de Jovens Empreendedores de Sergipe. A relação com o cliente, noções de direito do consumidor, como começar a empreender, como se destacar da concorrência, o uso da tecnologia para crescimento do negócio, pesquisa de mercado, entre outros temas, fizeram parte do conteúdo da mentoria.

“Estamos vivendo um período em que as oportunidades no mercado de trabalho estão cada dia mais reduzidas. Sabemos que empreender não é tão simples e, além do conhecimento da área, é necessário ter coragem e estar preparado para enfrentar os desafios. Neste contexto, o apoio e a mentoria do CJE foram importantíssimos no processo final de preparação dos jovens do Instituto”, ressalta a coordenadora.

A Mostra Jovem Empreendedor – que acontece em alusão ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador, celebrado em 24 de abril -, ficará instalada no segundo piso do RioMar Aracaju, em frente à loja Camicado, atendendo ao público das 10h às 19h.

Foto_Divulgação

Da assessoria