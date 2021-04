Israel & Rodolffo mostram coreografia de música e ex-BBB21 dispara: ‘Não nasci pra dançar’. Dupla sertaneja diverte internautas famosos e anônimos com a canção

Desde que deixou a casa do BBB21 com 50,8% dos votos, Rodolffo está focado na sua carreira musical. Ao lado de Israel, com quem faz dupla sertaneja há mais de 25 anos, o goiano tentou mostrar coreografia de sua nova canção ‘Só de Sacanagem’. Com rebolado sem requebrado, os rapazes divertiram internautas anônimos e famosos.