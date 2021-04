MACHADO FALA SOBRE O MOMENTO POLÍTICO ATUAL E ECONÔMICO DURANTE LIVE









12/04/21 - 22:44:03



O Portal 93 Notícias trouxe o engenheiro, empresário e figura política José Carlos Machado para um bate-papo com a sociedade sergipana na Live desta segunda-feira, 12. O apresentador Danilo Cardoso conduziu a conversa abrangendo principalmente a visão e opinião do presidente do DEM em Sergipe em relação ao momento político atual e a economia do nosso Estado.

Machado aproveitou o momento para lembrar momentos históricos que viveu ao lado do ex-governador João Alves Filho e que, segundo ele, revelam o caráter empreendedor e destemido do político falecido recentemente. “Para mim ele foi um grande amigo. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter convivido com ele”, declarou José Carlos Machado, que foi diretor de obras na primeira gestão de João Alves como prefeito de Aracaju, em 1975; secretário de Estado em duas das suas três gestões como governador e vice-prefeito na última passagem do Negão, como era carinhosamente conhecido, pelo Executivo da capital sergipana, em 2012.

Machado discorreu sobre seu projeto, enquanto deputado federal, sobre a venda fracionada do gás de cozinha. “Essa medida beneficiaria principalmente as pessoas de baixa renda, que muitas vezes não tem todo o dinheiro para comprar o botijão. E também fortalece o direito de escolha do consumidor. O GLP está deixando de ser um produto de utilidade pública, por causa do alto preço, as famílias em miséria absoluta só crescem no Brasil, contradizendo todo discurso de energia barata do governo. Nunca o preço foi tão alto. Isso é quase monopólio. A aprovação deste projeto iria beneficiar cerca de 140 milhões de pessoas”, informou.

Outro tema citado pelo ex-deputado federal foi sobre a sua defesa sobre o escalonamento de horário de comércio, escolas e órgãos públicos há mais de 21 dias. “O escalonamento nos horários dos serviços evita a procura do sistema de transporte pelos usuários ao mesmo tempo. Mas se tornaria mais eficaz contra aglomeração se associado às ações de fiscalização ao uso de máscara, disponibilização de álcool gel nos terminais de transportes coletivos e redução do número de passageiros por coletivo.

Por fim, o presidente estadual do Democratas falou sobre Terrenos de Marinha. “Quando fui deputado lutei por este projeto que lesava diversas pessoas. O valor cobrado era em cima do beneficiamento e não sobre o terreno. Foi uma grande conquista para pessoas que não transferiram seus imóveis por causa do valor do laudêmio”.