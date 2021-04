Mãe de Viih Tube, do ‘BBB21’, chora ao defender filha de ataques na web: ‘Não passo a mão na cabeça’









Viviane Tube, mãe da influenciadora digital Viih Tube, do ”Big Brother Brasil 21”, não segurou as lágrimas ao sair em defesa da filha, acusada de falsidade por espectadores do reality show. Na noite de domingo, a youtuber publicou uma carta aberta para a jovem, onde relatou estar recebendo comentários que ”doem a alma”.

”Os últimos dias não têm sido fáceis para quem está aqui fora e ama você! As pessoas têm sido implacáveis em comentários que, como mãe, me dói a alma. O sofrimento que mais me persegue diariamente é imaginar a sua dor e o conflito de realidades ao sair daí. Filha, desculpa te dizer isso, mas eu estou com o coração em pedaços. Eu vou sempre estar do seu lado e vou ganhar forças para te apoiar… Juntinhas, como sempre, vamos analisar tudo que aconteceu e tirar uma lição disso tudo”, escreveu no Instagram.

