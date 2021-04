MAIS UM POSTE DE ENERGIA É DERRUBADO EM ARACAJU NA NOITE DE DOMINGO









12/04/21 - 07:58:56

Mais um poste de energia é derrubado em Aracaju. Desta vez, o acidente foi registrado na noite deste domingo (11) na avenida Maria Vasconcelos de Andrade, no bairro Aruana, quando um motorista teria perdido o controle da direção e colidido com poste.

As informações são que familiares do motorista do veículo estiveram no local e se comprometeram a arcar umas despesas, após a substituição do poste, que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (12).

Foto redes sociais