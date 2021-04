Município de Moita Bonita realiza testagem da Covid-19 nesta segunda









O governo do Estado, em parceria com a Força-Tarefa Covid-19 da Universidade Federal de Sergipe, levou ao município de Moita Bonita, nesta segunda-feira, 12, a testagem sorológica para detecção dos anticorpos que indicam se a pessoa teve contato com o vírus ou se está com a doença. O PCR, que também está sendo executado simultaneamente nas mesmas pessoas, irá descobrir se variantes de interesse do novo coronavírus estão em circulação no município.

A princípio, como informou a secretária de Saúde de Moita Bonita, Jaqueline Alves Fernandes de Menezes, estão programados 130 testes, número que poderá chegar a 200 se houver demanda. Estão sendo testados 30 funcionários da pasta que já tiveram a Covid-19, feirantes, funcionários públicos que ainda não adoeceram e a população em geral. A testagem está acontecendo no ginásio de esportes da cidade.

A secretaria afirmou que o município tem feito testagem regularmente, mas disse que a população tem despertado pouco interesse pelos exames. “Observo que entre a primeira onda e esta diminuiu bastante a vontade das pessoas de fazerem os testes. Acredito que isso ocorre porque elas não querem ficar em isolamento domiciliar”, declarou Jaqueline Menezes, para quem a testagem tem três grandes benefícios: resultados em tempo curto; detectar casos positivos em assintomáticos e identificar a presença de novas linhagens do vírus no município.

O coordenador da Força-Tarefa Covid-19 e professor da UFS, Lysandro Borges, disse que a testagem em massa é muito importante para se identificar o cenário epidemiológico da doença no Estado ao detectar quem já teve a doença, os novos casos e as variantes que estão presentes no território sergipano. “Esse trabalho dá um conforto à população e uma atenção ainda maior à saúde das pessoas”, declarou.

Na primeira etapa da testagem foram realizados quatro mil testes sorológicos e PCR. O mesmo número está programado para esta nova fase, segundo disse o coordenador, salientando que oito professores da Universidade Federal de Sergipe integram a força-tarefa.

Nesta fase, a testagem foi levada aos municípios de Santo Amaro das Brotas, Arauá e Moita Bonita. Na sequência virão, Muribeca (dia 15), Telha (16), São Domingos (17), São Miguel do Aleixo (18), Pedrinhas (19), Feira Nova (23), Tomar do Geru (24), Pedra Mole (26), Monte Alegre (29), Malhada dos Bois (30), Ilha das Flores (04 de maio) e Barra dos Coqueiros (05).

