Organização das UBSs garante fluidez na vacinação contra covid-19 em Aracaju









12/04/21 - 09:30:20

Aracaju já imunizou cerca de 90 mil pessoas desde o início da campanha de imunização contra a covid-19. Para chegar a esse número, após quase três meses do começo da ação, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), conta com planejamento logístico para garantir maior celeridade na imunização, à medida que novas doses chegam à capital.

Uma das estratégias utilizadas nesse planejamento é garantir a estruturação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para receber a população, de acordo com as faixas etárias atendidas em cada fase da campanha.

Desta forma, atualmente, a população pode contar, além do drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira), com quatro pontos fixos, que funcionam de 8h às 16h, resultado do remanejamento de unidades básicas que possuem maior fluxo de pessoas, além das demais 32 UBSs.

“A Prefeitura está estruturada e nossas ações têm o intuito de dar maior conforto às pessoas, para que elas possam ser vacinadas e de forma imediata possam retornar às suas casas, sem precisarem se expor à contaminação”, frisa a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barbosa.

São essas estratégias, explica a gestora, que têm feito com que a vacinação aconteça com bastante fluidez em Aracaju. “Quando a gente libera uma idade, em no máximo dois dias conseguimos imunizar a maior parte dos idosos daquela faixa etária. Se tiver a vacina, a gente consegue avançar rapidamente. O SUS tem expertise para a vacinação e a Prefeitura tem planejamento para otimizar os serviços”, enfatiza Waneska.

Aprovação

Aqueles que recorrem às UBSs, especificamente, têm elogiado o planejamento, como Anita dos Santos, de 72 anos, vacinada na unidade Manoel de Souza, no Sol Nascente.

“Para mim, a vacina é muito importante porque traz uma segurança, para que a gente consiga se libertar desse vírus, poder sair e viver tranquila. Preferi vir até a UBS e fui muito bem atendida. Logo fui vacinada e, em breve, retorno para receber a segunda dose”, afirma Anita.

Imunizada na UBS Amélia Leite, no bairro Suíssa, Dair Marlene Pessin de Almeida, 72 anos, saiu satisfeita pelo acolhimento. “Me sinto mais segura, o que é importante porque acho que é a única coisa que podemos acreditar que vai nos ajudar a nos libertar dessa doença, desse vírus. Estou mais aliviada. Agora é esperar a segunda dose. Acredito que a forma que somos atendidos conta bastante e a recepção na unidade é muito especial”, conta Dair.

As irmãs gêmeas, de 72 anos, Maria Selma Siqueira de Carvalho e Ana Maria Siqueira Mendonça foram vacinadas na UBS Dona Sinhazinha. “Viemos logo cedo para garantir nossa dose, estávamos muito ansiosas. Os profissionais são muito gentis, o atendimento foi muito bom, fomos muito bem atendidas pela equipe, e isso nos deixa ainda mais satisfeitas”, relata Ana Maria.

Fonte e foto assessoria