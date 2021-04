Portal de Teleconsulta: Hapvida inaugura plataforma exclusiva para atendimento remoto









12/04/21 - 13:16:29

A modalidade de atendimento remoto, oferecida pelo Hapvida desde o início da pandemia, recebeu mais uma inovação de atendimento: Portal de Teleconsulta. A funcionalidade está disponível para os clientes da operadora Hapvida por meio do site: https://www.hapvida.com.br/teleconsulta.

Por meio do portal, é possível realizar consultas imediatas para síndromes gripais e Covid-19, além de consultas eletivas. Após o login no Portal, basta escolher a opção desejada. As consultas eletivas são com hora marcada e atenderão, nesse primeiro momento, as especialidades: Clínico Geral, Pediatria, Infectologia, Hematologia, Psiquiatria, Neurologia, Endocrinologia e Gastroenterologia.

No Portal, o cliente tem acesso à receita, atestado, prescrição de exames de sua consulta realizada. Também é possível avaliar a consulta, no fim do atendimento. Para acessar o serviço de teleconsultas, é preciso ter a biometria facial cadastrada. Caso o cliente não possua, o cadastro pode ser feito no primeiro acesso, dentro do portal.

Durante o último ano, mesmo em período pandêmico, o Hapvida já superou a marca de mais de 500 mil teleconsultas realizadas em todo o Brasil. É fundamental que, principalmente em período chuvoso, quando outras viroses são comuns, o paciente se resguarde de estar exposto aos riscos das unidades de saúde.

A inovação é um dos pilares do Sistema Hapvida e é grande aliada para a saúde das pessoas. “Investir em tecnologia é investir na qualidade de vida. Não medimos esforços para que os clientes recebam o melhor atendimento, de forma prática e segura, e esse novo portal é um exemplo disso”, afirma Ney Paranaguá, sócio da Maida.health, healthtech do Sistema Hapvida.

De acordo com José Luciano Monteiro Cunha, diretor corporativo de Telemedicina do Sistema Hapvida, é promover mais conforto e segurança ao beneficiário, que pode ter acesso às consultas no conforto de casa.

“Utilizamos tecnologias digitais totalmente seguras que permitem aos médicos, por meio de técnicas específicas de exames, avaliar o paciente e tomar condutas como prescrição de medicamentos e exames. Nossos profissionais estão muito bem treinados para receber nossos pacientes e cuidar deles”, ressalta dr Luciano.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6,6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 38 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 45 hospitais, 198 clínicas médicas, 46 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

