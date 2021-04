PREÇO DA GASOLINA NO NORDESTE AVANÇA 10,81% EM MARÇO, APONTA TICKET LOG









De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o preço médio da gasolina na Região Nordeste avançou 10,81% em março, em relação ao fechamento de fevereiro. Mesmo com um avanço expressivo, as bombas da região apresentaram o menor aumento registrado no País. O combustível foi encontrado pelo valor médio de R$ 5,710 o litro.

Já o etanol nos postos nordestinos apresentou o segundo menor aumento do País, com taxa de alta acima da Região Norte. Ao avançar 16,17%, o preço médio do combustível foi de R$ 4,570, valor maior apenas que o registrado no Centro-Oeste.

“Em todos os estados do Nordeste, ao comparar a relação entre custo e benefício em abastecer com a gasolina ou o etanol, a gasolina se mostrou mais vantajosa pela relação de vantagem 70/30”, destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O Ceará apresentou os menores aumentos tanto da gasolina quanto do etanol, na comparação com todos os demais estados do País. A gasolina avançou 8% nos postos cearenses, e o etanol registrou alta de 10,79%. A Paraíba, porém, é o estado onde esses dois combustíveis foram encontrados pelo menor preço médio da região. Nos postos paraibanos, o valor médio por litro da gasolina foi de R$ 5,402, e do etanol, de R$ 4,375.

A gasolina mais cara do Nordeste foi registrada no Piauí, a R$ 5,891. Já o etanol com maior preço médio esteve no Maranhão, a R$ 4,786. Os maiores aumentos da gasolina e do etanol na região foram registrados em Sergipe, de 13,83% e 19,38%, respectivamente.

Assim como a gasolina, o Piauí registrou o diesel mais caro do Nordeste, com preço médio de R$ 4,586. Alagoas apresentou o tipo S-10 com maior valor médio, de R$ 4,650. Os valores mais baixos foram registrados na Paraíba, onde o tipo comum foi encontrado a R$ 4,311, e em Pernambuco, estado em que o diesel S-10 esteve a R$ 4,310 o litro.

O preço médio do diesel na Região em março foi de R$ 4,467, após aumento de 9,46%. Já o valor por litro do diesel S-10 avançou 9,10% e foi encontrado a R$ 4,510.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados à Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 25 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

