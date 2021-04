PREFEITURA APLICOU MAIS 1.741 DOSES DA VACINA CONTRA COVID-19 NESTE DOMINGO









12/04/21 - 05:01:06

O plantão de imunização neste domingo, 11, foi marcado pelo início da vacinação dos idosos de 62 anos, nascidos entre abril e setembro de 1958. Teve continuidade, também, a imunização dos profissionais de saúde acima de 40 anos e dos trabalhadores de segurança e salvamento.

Ao longo do dia, 1.467 idosos, 224 profissionais de saúde e 14 trabalhadores da segurança receberam a primeira dose da vacina. Foram imunizados, ainda, 22 idosos e 15 profissionais de saúde com a segunda dose, contabilizando 1.741 doses aplicadas.

Durante o plantão, estiveram em funcionamento o drive-thru no Parque da Sementeira, sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e um ponto de apoio montado na Igreja Batista no Orlando Dantas.

Domingo de emoção

O aposentado Israel Oliveira, 62 anos, aproveitou o domingo e foi até a UBS Augusto Franco para ser vacinado. “A vacina é muito importante, porque vai amenizar muito essas mortes. Eu não aguento mais ver tanta gente morrendo. A vacina renova a nossa esperança”, diz, sem conseguir segurar as lágrimas.

Já seu Edvaldo Cavalcante, 62 anos, recebeu a primeira dose da vacina na UBS Marx de Carvalho e também ficou muito emocionado. “O momento que estamos passando em todo o mundo é muito difícil, então é uma emoção muito grande receber a primeira dose”, afirma.

Dona Maria Soares Bezerra, 62 anos, foi se vacinar no drive. Ela conta que em março finalizou o tratamento contra o câncer e, agora, recebeu a primeira dose da vacina. “É mais uma vitória, graças a Deus, porque a saúde é nosso bem maior”, declara.

Cronograma da semana

Nesta segunda-feira, terá continuidade a vacinação dos idosos com 62 anos, com foco nos nascidos de outubro a dezembro de 1958 e de janeiro a março de 1959. Na terça-feira, 13, será iniciada a vacinação dos idosos com 61 anos, direcionada aos nascidos de abril a setembro de 1959. Já na quarta-feira, 14, será a vez dos idosos com 61 anos, que nasceram de outubro a dezembro de 1959 e janeiro a março de 1960.

Serão vacinados, ainda, os profissionais de saúde acima de 40 anos, os agentes das Forças Armadas e os profissionais de segurança e salvamento. Ao longo da semana, será anunciada a estratégia para vacinação das pessoas com síndrome de Down e autismo, que já foram incluídas como prioritárias no cronograma de vacinação. A reunião com as instituições representantes desses grupos será realizada nesta segunda-feira, 12.

Foto Sérgio Silva