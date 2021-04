Prefeitura de Socorro realiza audiência pública virtual sobre LDO









12/04/21 - 13:21:35

Na manhã desta segunda-feira, 12, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio das secretarias de Planejamento (Seplan), da Fazenda (Semfaz) e de Controle Interno (Seeci), realizou uma Audiência Pública virtual para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022. A reunião foi realizada através do canal do Youtube da Prefeitura e permitiu que a população participasse.

A audiência pública serviu como um instrumento de diálogo com a sociedade na busca das sugestões e propostas para a elaboração da LDO, como previsto nas Leis de Responsabilidade Fiscal e Estatuto das Cidades (LC, n° 101/00 e Lei n°10.257/01).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o ano seguinte. Além disso, ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e serve como ajuste anual das metas colocadas pelo Plano Plurianual (PPA).

O secretário de Planejamento, Hallison de Sousa, falou explicou como a reunião foi desenvolvida. “Mais uma vez, nossa reunião não pôde ser presencial devido aos cuidados que devemos ter por conta da pandemia, mas conseguimos levar a audiência pública para os socorrenses por meio da internet e explicamos como a LDO funciona”, explicou.

Fonte e foto assessoria