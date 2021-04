PREFEITURA VACINARÁ PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E TEA A PARTIR DESTA TERÇA, 13









12/04/21 - 14:07:29

Em reunião nesta segunda-feira, 12, entre a Secretaria Municipal da Saúde e as instituições que atuam junto às pessoas com síndrome de Down e das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), ficou definido que a imunização desse grupo prioritário iniciará a partir desta terça-feira, dia 13, no ponto de vacinação que será montado no Parque dos Cajueiros, assim como também nas instituições previamente listadas.

As estratégias de vacinação foram discutidas com as instituições a fim de assegurar um serviço que atenda às necessidades desse público, com organização e conforto. Foram disponibilizadas pelo Governo do Estado 400 doses destinadas a esse grupo prioritário com idade a partir de 18 anos, as quais serão aplicadas ao longo dessa semana.

“Ficou definido que será aberto um espaço de vacinação exclusiva, no Parque dos Cajueiros, a partir de amanha (13) às 8h até a sexta-feira, 16, e essa vacinação se dará mediante cadastramento no VacinAju. No site do cadastro a pessoa clica no campo ‘motivo da vacina’, selecionando a opção Síndrome de Down ou Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para as pessoas com síndrome de Down bastam os documentos de identificação, e no caso das pessoas com TEA, é necessário anexar a identificação, e também um relatório médico ou uma declaração da instituição a qual essa pessoa está vinculada”, declarou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Com essas informações, a SMS validará o cadastro e gerará o código que autoriza a vacinação, e com esse código, o usuário poderá se dirigir ao ponto montado no Parque dos Cajueiros, que funcionará das 8h às 17h. Nesse local, poderão se vacinar pessoas que se deslocarem de carro ou não.

Também ficou pactuado, na reunião, que as instituições que optaram por vacinar em seus locais de assistência enviarão para o email da Secretaria da Saúde de Aracaju uma lista com os dados das pessoas que serão vacinadas e estão vinculadas à instituição.

“Esses pacientes também serão cadastrados no site do VacinAju, e uma equipe da SMS irá na instituição realizar a vacinação. Esperamos concluir a imunização desse grupo prioritário até a sexta-feira”, afirmou a gestora.

Fonte e foto assessoria