Noiva de Whindersson Nunes exibe barriga da primeira gravidez. Maria Lina Deggan espera João Miguel









12/04/21 - 21:27:17

Noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan mostrou aos seguidores nesta segunda-feira (12) a barriga de sua primeira gravidez. A estudante de Engenharia Civil publicou em seus stories do Instaram uma selfie no espelho em que mostra as mudanças na silhueta devido à gestação de João Miguel.

No último fim de semana, após momentos em família, o humorista se declarou à amada e publicou uma série de fotos do casal.

“O pivete tá simplesmente transformando essa mulher em uma coisa que, sei lá, exala um cheiro, tem um mel, um doce, alguma coisa que me deixa babando mais todo dia. Gata demais”, postou Whindersson.