São Cristóvão amplia faixa de vacinação dos idosos para 64 anos ou mais









12/04/21 - 13:14:31

A vacinação dos idosos segue avançando em São Cristóvão com a ampliação da faixa etária de imunização dos idosos para 64 anos ou mais. A ampliação ocorre após o recebimento de novas doses da secretaria do estado da saúde (SES) neste sábado (10).

A vacinação continua acontecendo nos pontos fixos da cidade, no bairro Eduardo Gomes (praça do Loreto) e no Centro Histórico (praça da Matriz), das 8h às 16h, e também em domicílio (dando prioridade aos idosos maiores de 75 anos e aqueles que estão domiciliados, acamados ou com dificuldades de locomoção).

Para se vacinar os idosos devem apresentar identidade, cartão SUS ou CPF e comprovante de residência de São Cristóvão. No caso de segunda dose da vacina, deve ser apresentado também o cartão de vacinação da covid-19.

Em caso de dúvida, a população deve procurar o agente comunitário de saúde de sua localidade, a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou entrar em contato com o whatsapp do coronavírus: (79) 99883-6201.

Fonte e foto assessoria