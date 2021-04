“SEM FISCALIZAÇÃO NOS ÔNIBUS, ESTAMOS ENXUGANDO GELO”, AFIRMA VEREADORA









12/04/21 - 09:02:52

Não é a primeira vez que a vereadora Emília Corrêa (Patriota) ressalta que medidas urgentes e efetivas devem acontecer para evitar a disseminação do vírus nos transportes públicos de Aracaju. Durante Sessão Ordinária, novamente, a parlamentar esboçou preocupação e disse que se nada for feito, nesse sentido, não adianta ter avanços em outros aspectos.

“Ainda não vi uma evolução no sistema de transporte coletivo, que é um dos locais que mais contamina. Claro que é positivo outros avanços, como vacinas, cuidados, mas se não derem a atenção para essa área, de nada vai adiantar. Estaremos andando na contramão. Enxugando gelo”, explicou.

Segundo Emília, um dos agravantes das aglomerações constantes nos coletivos, são as novas mutações do vírus que possuem um fator letal muito mais eficaz “. Observando por esse ângulo, talvez até a eficácia das vacinas deixe muito a desejar. E os ônibus permanecem parecendo latas de sardinha; os terminais lotados, com filas quilométricas. É preocupante. Muito preocupante”, salientou.

A líder da oposição também citou que a economia é algo que a preocupa, mas a vida vem em primeiro lugar. “Outro ponto que me preocupa é a economia. Algo vital. Algumas sugestões, por sinal, foram trazidas aqui para tentar amenizar o sofrimento dos aracajuanos (as). O IPTU e outros impostos poderiam estar sendo isentados. Já seria uma grande ajuda”, afirmou.

Por fim, a vereadora destacou a ação movida pelo Ministério Público (MP/SE) cobrando transparência nas filas de espera de leitos direcionados para o tratamento da COVID-19. “São mais de 50 pessoas na fila de espera aguardando um leito, e se o MP está precisando entrar com uma ação para isso, a transparência não está sendo praticada. Muita coisa ainda precisa ser feita no sentido de assegurar a saúde do povo de Aracaju. Tudo que eu citei são fatos comprovados”, declarou.

Por Andrea Lima

Foto: César de Oliveira