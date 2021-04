Sorteados os grupos da Libertadores 2021: análise e prognóstico da Copa









12/04/21 - 17:48:43

Nesta sexta-feira (09/04) se sortearam em Luque, no Paraguai, os grupos da Copa Libertadores 2021. Além do Palmeiras, atual campeão, outros 5 times brasileiros estão na competição continental. São eles: Flamengo, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro e Fluminense. Além deles, Grêmio e Santos podem ingressar se passarem pela fase pré-classificatória.

Há menos de 3 meses estávamos acompanhando a final da Libertadores 2020 entre duas equipes brasileiras no estádio do Maracanã. Pelo achatamento do calendário, a fase eliminatória de repescagem para a Libertadores 2021 já começou no mês de fevereiro e a fase de grupos começa ainda este mês.

O tradicional sorteio emparelhou os gigantes sul-americanos na disputa da segunda fase, conhecida como fase de grupos. Lembrando que, para a definição da fase eliminatória (ou fase de “mata-mata”), será realizado outro sorteio antes das oitavas de final.

Com quase todos os participantes dos grupos definidos (ainda faltam quatro times provenientes da fase de repescagem), podemos fazer um prognóstico de como será a Libertadores 2021, grupo por grupo.

GRUPO A: Palmeiras, Defensa y Justicia (Argentina), Universitário (Peru) e Grêmio ou Independiente del Valle (Equador)

Um grupo complicado que pode ficar ainda mais. Nele estão o atual campeão da Libertadores, Palmeiras, e o atual campeão da Copa Sul-americana, o Defensa y Justicia. Ainda que o Universitário seja o grande candidato a figurante, o grupo pode ficar intrincado com a entrada do Grêmio, três vezes campeão do certame, ou do Independiente del Valle, campeão da Sul-americana em 2019.

GRUPO B: Olimpia (Paraguai), Internacional, Deportivo Táchira (Venezuela) e Always Ready (Bolívia)

Outro time brasileiro experimentado em competições sul-americanas é o Inter de Porto Alegre. O Colorado terá como grande adversário o Olimpia, do Paraguai, pedra no sapato dos Inter desde 1989, quando eliminaram os gaúchos nos pênaltis dentro do Beira-rio. O Always Ready da Bolívia faz a sua estreia em Libertadores. Ainda que o time boliviano seja considerado fraquíssimo, joga no estádio onde mais se sofre com a altitude. Há 4.000 metros de altura e localizado na cidade de El Alto, o Estádio Municipal de Villa Ingenio é a arma do Always para tentar passar de fase.

GRUPO C: Boca Juniors (Argentina), Barcelona de Guayaquil (Equador), The Strongest (Bolívia) e Santos ou San Lorenzo (Argentina)

Outro grupo que vai ter que enfrentar a altitude boliviana. Ainda que o Boca seja sempre um favorito, a altitude boliviana do estádio do The Strongest e a entrada de Santos ou San Lorenzo no grupo pode complicar a vida dos xeneizes. Já o Santos, atual vice-campeão, primeiro deve passar pelo San Lorenzo para ingressar no grupo, trabalho que já tem meio caminho andado pelo bom resultado do Peixe na Argentina.

GRUPO D: River Plate (Argentina), Independiente de Santa Fe (Colômbia), Fluminense e Junior (Colômbia) ou Bolívar (Bolívia)

Os cariocas não terão vida fácil nessa fase da Libertadores. O River Plate, um dos grandes favoritos para ser campeão, encabeça o grupo. O gigante argentino segue com o “Muñeco” Gallardo como comandante. Ele que já ganhou duas Libertadores como treinador, está prestes a completar seu sétimo ano na casamata “millonaria”. Além dos argentinos, o Fluminense talvez tenha de enfrentar a altitude boliviana, caso o Bolívar avance à fase de grupos.

GRUPO E: São Paulo, Racing (Argentina), Sporting Cristal (Peru) e Rentistas (Uruguai)

O Tricolor Paulista não deve ter maiores problemas para se classificar no grupo E. Apesar da presença do argentino Racing, o clube de Avellaneda há muito tempo figura apenas como coadjuvante em campeonatos internacionais. O fraco Sporting Cristal, do Peru, e o estreante Rentistas, do Uruguai, não devem ser problema para brasileiros e argentinos.

Grupo F: Nacional (Uruguai), Universidad Católica (Chile), Argentinos Juniors (Argentina) e Atlético Nacional (Colômbia) ou Libertad (Paraguai)

O único grupo que certamente não terá brasileiros é também o mais equilibrado. Porém, não pela qualidade dos seus times e sim pela falta de. Embora o Nacional do Uruguai seja um grande clube com três conquistas da Copa e conte com o veterano craque Andrés D’alessandro, o “bolso” não vem fazendo boas temporadas internacionais. Outro campeão da Libertadores é o Argentinos Juniors, time mais conhecido por ser onde estreou Diego Maradona. O time bonaerense, que conta com a torcida do atual presidente argentino, não vem bem no campeonato nacional e só entrou na Copa porque os torneios 2019/2020, que ainda não haviam sido completados, foram cancelados devido à pandemia e suas posições de momento mantidas. O favorito do grupo pode vir da repescagem: o Atlético Nacional, que embora não esteja em um grande momento, tem potencial para crescer na competição.

Grupo G: Flamengo, Liga de Quito (Equador), Vélez Sarsfield (Argentina) e La Calera (Chile)

Embora o grupo do Flamengo pareça equilibrado, os cariocas não devem ter muito problema para passar de fase. A Liga (LDU), embora siga com o treinador Pablo Repetto para sua quarta temporada, vem sendo muito criticada pelas atuações fracas e poucos gols. Já o tradicionalíssimo Vélez Sarsfield é um conhecido dos flamenguistas. O jogo entre eles no Maracanã, em 1995, ficou marcado pela grande briga entre os jogadores. Porém, o time de Liniers não tem passado de tradição e história nos últimos anos. Ainda que esteja bem no campeonato nacional, os argentinos não têm conseguido vencer na hora decisiva. Porém, pelo histórico do Flamengo, é importante ficar atento para não cair na trampa dos hermanos.

Grupo H: Cerro Porteño (Paraguai), Atlético Mineiro, América de Cali (Colômbia) e Deportivo La Guaira (Venezuela)

O Galo é o time brasileiro que mais sorte teve no sorteio dos grupos. Além de nenhum dos adversários contar com muita tradição no certame, escapou de jogar na altitude. Apesar do Cerro ter eliminado o Atlético da fase de grupos em 2019, o seu grande trunfo, a torcida, não poderá estar presente este ano. Com a chegada de Hulk e Nacho Fernandez, é provável que o Galo apenas passeie pela fase de grupos neste ano.

Ainda não temos as datas oficiais dos jogos, mas sabemos que a primeira rodada acontece nos dias 20, 21 e 22 de abril. Agora só resta preparar o coração e a garganta para começar a torcida pela glória eterna.