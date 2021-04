VALDEVAN NOVENTA DESTINA R$ 18,6 MILHÕES PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 EM SE









Em uma época epidêmica, em que os recursos devem ser priorizados para atender as demandas da Saúde Pública no estado de Sergipe, o deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) atuou de forma responsável pela segurança do investimento em Saúde. Em 2020 e 2021, Valdevan destinou R$ 18,6 milhões exclusivos para ações de combate a proliferação da Covid-19 nos 75 municípios sergipanos.

“Desde o início da pandemia que reafirmamos o nosso compromisso em manter a Atenção Básica de Saúde no estado de Sergipe. Enquanto a vacinação avança, os serviços nos postos de saúde e das equipes de saúde da família não podem parar, pois é essencial”, explicou Noventa.

A Capital Aracaju, por exemplo, recebeu em emendas do nosso gabinete o equivalente a R$ 1,4 milhão para que os profissionais da saúde realizem ações de prevenção, por exemplo; já a Saúde Estadual foi contemplada com R$ 3 milhões. “Além dos recursos diretos aos municípios, destinamos para a Saúde Estadual. Fizemos o nosso papel, enquanto parlamentar, e nesse momento tão complicado, vamos continuar dando o apoio necessário, seja por meio de emendas ou até mesmo em votações, sobre o aumento de recursos nessa área ou de acesso à vacina”, detalhou Valdevan Noventa.

