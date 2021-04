APROVADA EM CONCURSO BUSCA DIREITOS E DENUNCIA “FAVORECIMENTO POLÍTICO”









13/04/21 - 07:15:46

Nesta segunda-feira, 12, a jovem Simone Silva Santos, de 22 anos, procurou o Programa Hora da Verdade, na Luandê FM, para denunciar irregularidades em torno do chamamento de aprovados no concurso público do município de Tobias Barreto, ocorrido em 2019.

Simone é a terceira colocada, no papel, para o cargo de agente comunitário de saúde e ainda não foi convocada. Porém, a candidata que ficou à sua frente devido ao critério de desempate, não preenche o principal requisito para assumir o cargo, que é o de residir, na data do edital do concurso, na micro área de abrangência do cargo de número 22.

“Fiz o concurso para agente comunitário de saúde e na data do edital do concurso ele tem que já residir na área de abrangência, não adianta vir morar depois, nem nada. A próxima a ser convocada e que reside lá, sou eu. A segunda colocada reside no Centro de Tobias Barreto”, explica a aprovada.

E tem mais, segundo ela, a segunda colocada já se encontra realizando visitas domiciliares no Povoado Nova Brasília, localidade de abrangência para a vaga.

“Ela já está trabalhando no Povoado Nova Brasília, falaram que ela já visitou algumas casas. Procurei no Diário Oficial de Tobias Barreto e não achei nenhuma portaria que nomeasse ela em cargo comissionado e nem que desse posse no concurso, mas ela está lá trabalhando”, lamenta Simone.

No fim de dezembro do ano passado, Simone enviou um documento à Administração do Município de Tobias Barreto para informar que a segunda colocada no cargo 22 do concurso público realizado em 2019 não atendia a um requisito legal para assumir a função, uma vez que residia fora da área de abrangência do cargo. Vale ressaltar que, segundo informações que circulam no município, a segunda colocada é irmã de uma pessoa que disputou o cargo de vereador nas eleições e é aliado do prefeito Dilson de Agripino.

Recentemente, diante da constatação de que a segunda colocada no cargo estaria realizando visitas, Simone Silva esteve mais uma vez na Administração de Tobias Barreto na tentativa de protocolar nova denúncia, mas sem sucesso.

“Fui protocolar a segunda denúncia e eles falaram que não iriam receber a denúncia porque essa senhora não iria ser convocada agora e que eles poderiam perder esse papel”, finalizou Simone Silva.