APROVADOS NO CONCURSO DA BARRA DOS COQUEIROS SERÃO CONVOCADOS EM MAIO









13/04/21 - 16:03:42

O concurso da Barra dos Coqueiros, realizado em novembro do ano passado, será homologado e a previsão é que a convocação dos aprovados seja feita a partir do mês de maio.

A informação foi passada pelo prefeito do município, Alberto Macedo, nesta terça-feira (13). “Seguimos fielmente tudo que consta no edital do nosso concurso. Agora, o próximo passo é a convocação, treinamento e a nomeação de cada um dos 583 aprovados nos seus respectivos cargos”, afirma o prefeito.

O concurso foi realizado no dia 1º de novembro. Foram 583 vagas para 59 cargos em diversas áreas para atuar na administração pública. 75 mil candidatos se inscreveram para fazer a prova. A banca responsável pela realização do concurso foi o Cebraspe.

Mais de 77 mil pessoas se inscreveram para o concurso. Ao todo, estavam disponíveis 586 vagas de níveis fundamental, médio e superior, além do cadastro de reserva. As provas foram aplicadas nos turnos da manhã e da tarde em 19 municípios do estado.