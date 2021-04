Centro Cirúrgico do Huse recebe doação de um aparelho de ultrassonografia









13/04/21 - 09:38:52

O fortalecimento de um trabalho integrado entre o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho e a Cooperativa de Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-Se), resultou na doação de um novo aparelho de ultrassonografia para o centro cirúrgico da unidade hospitalar. A oferta do novo equipamento é fundamental para os procedimentos diários do setor, como destaca o superintendente do hospital, Walter Pinheiro.

“Recebemos aqui a visita do presidente da Coopanest-Se, mais dois colegas anestesiologistas, que nos surpreenderam com a doação de um aparelho de ultrassonografia para o nosso centro cirúrgico. Um aparelho de alto custo e que vai trazer um ganho importante nos procedimentos do dia a dia, acelerando o processo com maior qualidade e segurança para os pacientes e isso só vem reforçar o comprometimento da Coopanest-Se e todos os anestesiologistas nessa parceria que vem há anos com o Hospital João Alves Filho”, enfatizou o superintendente do hospital.

Na ocasião, Walter Pinheiro, agradeceu a parceria e destacou o interesse da cooperativa em avançar para outros projetos dentro do Hospital João Alves. “Eles já sinalizaram e se propuseram a fazer uma pequena reforma dentro do centro cirúrgico que vai contar com a ampliação de uma área comum para os médicos, além de uma mudança dentro da farmácia da unidade que vai trazer mais conforto para os profissionais e qualidade nos processos de trabalho”, concluiu.

Foto: Ascom/SES