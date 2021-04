Deputada Kitty Lima cobra prioridade na vacinação de médicos veterinários









13/04/21 - 07:30:24

A deputada estadual Kitty Lima apresentou uma indicação à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) que trata da prioridade na vacinação contra a Covid-19 de médicos veterinários no município de Aracaju. Apresentada na última terça-feira, 12, a indicação deve ser votada ainda nesta semana.

De acordo com a deputada e líder da oposição na Alese, a categoria dos veterinários é reconhecida nacionalmente como sendo formada por profissionais da saúde, fato comprovado e regulamentado na resolução nº 287, do Conselho Nacional de Medicina Veterinária.

“Neste momento de pandemia da Covid, observamos a atuação dos veterinários na linha de frente, enquanto atividade essencial. Esses profissionais não pararam em nenhum momento e continuam se expondo em ambientes fechados, honrando sua profissão”, detalhou.

No texto da indicação, a deputada recorda ainda que desde abril de 2020 há médicos veterinários atuando na linha de frente através do programa “O Brasil Conta Comigo”, em que muitos destes profissionais vêm atuando de forma emergencial, com serviços prestados em hospitais e por meio da realização de treinamentos para equipes.

“Não se justifica a ausência dos veterinários entre os grupos prioritários da vacinação. Estou aqui defendendo publicamente essa categoria, por entender a importância que ela tem para as vidas animal e humana, e por reconhecê-los enquanto profissionais da saúde”, finalizou.

Assessoria Parlamentar / Daniel Rezende