Deputado Ibrain de Valmir defende classe artística sergipana









13/04/21 - 13:37:59

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PSC) participou, na manhã desta terça-feira, 13, da Sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa de Sergipe ( Alese) e usou a tribuna para defender a classe artística sergipana.

Desde o início da pandemia, a classe artistíca sergipana vem sofrendo diversas dificuldades financeiras e buscando meios de se manter para sobreviver diante da crise provocada por conta dos decretos estaduais.

Na oportunidade, o parlamentar lamentou o fato ocorrido no último domingo, 11, durante a live do cantor sergipano Dedé Brasil. “É lamentável o fato ocorrido com o cantor Dedé Brasil e Antônio o Clone, artistas que estavam em busca de arrecadar dinheiro para garantir o sustento de sua família, mas, infelizmente teve a sua live interrompida pelos policiais militares”, pontuou.

Ibrain retificou que o artista promoveu a live de forma segura, seguindo todos os protocolos sanitários com o uso obrigatório de máscara, higienização dos materiais e o distanciamento.

O parlamentar acrescentou que recebeu uma ligação nesta terça-feira, 13, dos representantes dos músicos sergipanos, onde ficou muito feliz com a notícia que o Governo do Estado de Sergipe irá recebê-los. ” Quero retificar aqui, que eles cobram que o estado crie um auxílio para as pessoas que são envolvidas em eventos recebam uma quantia que possa ajudá-los a se manter nesse período de pandemia. Cerca de 3 mil pessoas estão envolvidas direta e indiretamente nesse momento”, pontuou.

Ibrain pediu atenção e compreensão dos parlamentares nesse momento para que todos incentivassem o Governo de Sergipe a criar esse projeto. “Dou até uma ideia aqui, faço um acordo com o governo, onde irei disponibilizar R$ 250 mil reais, através de emenda parlamentar para que possa reverter em um auxílio para essa classe artista. Eles estão precisando de dinheiro para se alimentarem e nós não podemos deixar de dar essa devida atenção a uma classe importante”, acrescentou.

Fonte e foto assessoria