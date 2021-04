DEPUTADO LAÉRCIO OLIVEIRA OUVE DEMANDAS DO SINDICATO DOS MÉDICOS DE SERGIPE









13/04/21 - 12:13:27

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) participou na noite desta segunda-feira, 12, de uma reunião virtual com representantes do Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindmed). A classe reivindica a manutenção da indexação da insalubridade ao salário base, diferente da proposta apresentada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) que toma como base o salário mínimo. Essa alteração, segundo a categoria, representará enormes perdas para os profissionais.

“Quando a insalubridade é calculada em cima do salário base, os profissionais têm um incremento importante nos seus rendimentos. Eles são concursados desde 2014 e são celetistas, quando assinaram o contrato com a Ebserh, e no próprio edital do concurso, já estava previsto que a indexação seria pelo salário base. De 2018 até hoje não conseguimos avançar outras propostas e sempre a Ebserh coloca como ponto crucial para qualquer negociação a mudança da indexação para o salário mínimo”, disse o presidente do Sindimed, Helton Monteiro.

Laércio Oliveira ouviu as reivindicações e se colocou à disposição da categoria. Ele reconheceu o trabalho realizado pelos profissionais, principalmente durante a pandemia, e solicitou um documento com todas as demandas apresentadas. “Estou à disposição para ouvi-los e ajudar no que for possível. Gostaria de receber esse pleito por escrito, porque irei formalizar essa solicitação e encaminhar para o setor competente. Vamos acompanhar o retorno das nossas intenções e voltaremos a manter esse diálogo”, informou o deputado.