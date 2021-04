DEPUTADO ZEZINHO GUIMARÃES AFIRMA QUE 50% DOS SERGIPANOS PASSAM FOME









13/04/21 - 15:44:38

O deputado Zezinho Guimarães ocupou a tribuna da Sessão Extraordinária Mista desta terça-feira, 13, para destacar dados do IBGE, onde 293.753 famílias vivem em situação de extrema pobreza e Sergipe, outras 37.664 estão em situação de pobreza e existe ainda mais de 85 mil sobrevivendo com baixa renda. De acordo com dados apresentados pelo parlamentar, a quantidade representa 50% da população de Sergipe, estimada em 2.318.822.

De acordo com Guimarães, o Estado de Sergipe deveria ter uma ação mais concreta e não realizar apenas paliativo. “O Governo teria que se reunir com a Ação Social, pois esse problema é extremamente grave. O povo sergipano está com fome e estou apresentando dados estarrecedores. Em Sergipe temos 50% da população passando necessidade alimentar e nós não podemos aceitar essa situação”, colocou o parlamentar.

O deputado enfatizou que o Governo de Sergipe deve chamar as entidades e realizar um programa de distribuição alimentar sério e sistemático, ao invés, de entregar R$ 50 em um bujão de gás. “Temos que nos preocupar com a alimentação do pobre de Sergipe que estão passando necessidade alimentar. E aí depois a gente vai reclamar da criminalidade ou do tráfico”, colocou.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões