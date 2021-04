DEPUTADOS APELAM AO GOVERNO PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA FAZER LIVE









13/04/21 - 14:57:02

Outro assunto debatido durante a Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), desta terça-feira, 13, foi o ocorrido com músicos sergipanos na cidade de Itabaiana que realizavam uma live solidária, para ajudar aos colegas que estão enfrentando dificuldades nesta pandemia.

Na oportunidade, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) registrou o ocorrido e sugeriu ao governador de Sergipe que nos próximos decretos de combate à Covid-19 contemplem a realização de apresentações virtuais para que os artistas possam dar continuidade aos seus trabalhos com segurança. “Os músicos estavam fazendo uma live e foram interrompidos pela Polícia Militar. Esperamos sensibilidade do governador para que os futuros decretos possibilitem medidas que não causem problemas aos artistas e possam realizar suas lives com segurança, fazer suas arrecadações e possam ajudar a todos que estão passando por necessidade”, observou.

Na sequencia, o deputado Garibalde Mendonça (MDB) ressaltou que foi procurado no último final de semana alguns músicos sergipanos que estão tentando sobreviver. “Sabemos que todos os eventos estão completamente parados em todo o Brasil e os artistas estão passando por dificuldades. As bandas não são compostas apenas com quem se apresenta no palco, existe todo pessoal da guarda e que também estão sofrendo. Portanto, as lives seriam uma solução temporária”, observou o parlamentar.

Garibalde citou como exemplo, artistas nacionais que realizam lives e recebem patrocínio de grandes marcas. “Sugiro que o Governo incentive a categoria e realize uma campanha de conscientização para a sociedade com os músicos sergipanos. Além disso, todos os prefeitos e órgãos competentes devem ajudar os artistas de suas regiões”, enfatizou.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira