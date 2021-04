Eduardo Lima atende pedido dos moradores e leva demandas da Farolândia









13/04/21

Os representantes dos moradores do Conjunto Augusto Franco receberam o vereador e o acompanharam em uma espécie de vistoria pela localidade. Segundo Eduardo Lima (Republicanos), a visita é mais uma alternativa para aproximar o gabinete das comunidades, conhecer de perto as demandas e buscar as soluções cabíveis para cada problema. “Tem muita coisa que dá pra resolver de forma simples. Basta um ofício, por exemplo, pra reforçar a coleta de lixo ou trocar a lâmpada de um poste, mas nem todo mundo sabe disso, meu papel é justamente esse: cobrar”, afirma o vereador.

Na antiga praça do Isabela, o pedido é para que a quadra seja reformada e que uma cobertura seja feita. De acordo com a dona de casa, Maria dos Santos, “são muitos os jovens que usam o local como principal meio de lazer e, eu como mãe, acredito que isso aqui deveria ser melhor cuidado. Vejo as crianças brincando no sol, isso corta meu coração”.

Outro local que os moradores pedem atenção do poder público é a Biblioteca Ivone Menezes de Vieira, que está desativada desde o início da pandemia para evitar aglomeração. O pedido é que o espaço seja utilizado pelos policiais do Batalhão da Força Tática Militar, o que vai reforçar a segurança da região. O vereador Eduardo Lima acolheu a sugestão e diz que vai encaminhar ao órgão responsável. “Numa rápida conversa aqui no bairro, vi que é um interesse geral. Do comerciante ao próprio morador. Como o espaço pertence ao estado, irei conversar com os responsáveis para saber como proceder nesta”, garantiu o parlamentar.

O vereador também esteve no Centro da Juventude e percebeu que o local está abandonado, principalmente a quadra de futebol, que precisa ser revitalizada. As demandas vão ser formalizadas e encaminhadas para análise da Câmara. Essa avaliação determina a forma mais adequada de cobrar do poder executivo. Se por meio de uma indicação, que depende de aprovação em plenário, ou com envio de ofício às secretarias responsáveis. Eduardo Lima finalizou a visita agradecendo aos moradores pela confiança. “Vamos lutar para resolução desses problemas. Quero ser a voz dessas pessoas na Câmara e também junto ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT)”, concluiu o vereador.

