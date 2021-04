Encontro online debaterá Educação Inclusiva nesta quarta-feira, 14









13/04/21 - 10:39:52

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizará nesta quarta-feira, 14, uma live com o intuito de debater o tema “Educação Inclusiva: um direito de todos”. O encontro online será às 16h, ao vivo no Canal do Youtube da Educação Sergipe. A live faz parte da programação da Semana para Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva, instituída pelo Governo de Sergipe, por meio da Lei nº 8.670, de 31 de março de 2020. Na programação consta ainda a publicação de uma série de reportagens especiais sobre os avanços da educação inclusiva na rede estadual.

A instituição da semana tem como objetivos a busca da defesa dos direitos dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; a promoção do respeito à diversidade; e o fomento da consolidação e da visibilidade das políticas públicas em execução, voltadas para a educação inclusiva. A Lei Nº 8.670/2020 define, ainda, que o Poder Executivo deve promover ações em conjunto com as organizações da sociedade civil para ressaltar a importância da educação inclusiva.

O encontro será mediado pela professora Lilian Alves, coordenadora do Serviço de Educação Inclusiva, e contará com a participação da vice-governadora Eliane Aquino; da diretora do Departamento de Educação, Ana Lúcia Lima; da diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, Eliane Passos; da diretora da Diretoria de Educação de Aracaju, Gilvânia Guimarães, representando todas as diretorias de educação.

A live contará com duas palestras. A primeira terá como tema “A importância da avaliação no aspecto biopsicossocial do aluno público-alvo da Educação Especial”, ministrada pelo professor Anderson Araújo Reis, chefe do Centro de Referência em Educação Especial de Sergipe (CREESE). A segunda versará sobre o tema “A importância da sala de recursos multifuncionais para a inclusão no Ensino Regular” e será ministrada por Leila Cardoso, professora da Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Estadual Professor Manoel Franco Freire.

Segundo a coordenadora do Serviço de Educação Inclusiva, Lilian Alves, “a semana para Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva de alunos com deficiência vem promover o movimento educacional inclusivo, que reconhece a diferença e acolhe a todos nesta diferença”.

Assessoria de Comunicação da SEDUC