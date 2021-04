Expectativa para decidir o jogo









13/04/21 - 00:29:25

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As eleições para deputado federal de 2022 levam grande preocupação aos presidentes dos maiores partidos. É que, se não houver mudanças nas legislação eleitoral e for mantida à que vigora hoje, que orientou o pleito de 2020, dificulta que as siglas façam números expressivos de parlamentares. Na realidade, ele todos se contentam com uma única alteração: a retirada do sistema de sobra, que é o uso dos votos que ficam acima do limite de cada legenda e elege um candidato com menor votação.

Em Aracaju, por exemplo, essa tal “sobra” elegeu de seis a oito vereadores. Com a queda desse benefício a Câmara Municipal teria um outro quadro e perfil diferentes. Há um entendimento que o sistema atual prejudica os partidos pequenos e às médias e até grandes siglas. Aliás, os presidentes nacionais dos partidos se contentam com essa única mudança na legislação eleitoral atual, porque já se tem certeza que o sistema de coligação caiu de vez e o Distritão, que era um dos mais cotados, está fora de pauta nesse momento.

Segundo uma liderança política que pretende disputar vaga na Câmara Federal, caso haja a mudança – queda de sobras – os partidos para eleger parlamentares têm que bater legenda cheia. Lembra que “em Sergipe, no pleito de 2018, que permitiu coligações, cada sigla precisava de 131 mil votos para eleger o primeiro candidato a federal, e 41 mil para deputado estadual”. Então os partidos vão afunilar. A sua avaliação não é nada animadora: “são poucas as siglas que vão preencher essa barreira de 130 mil votos, para eleição de um candidato à Câmara Federal”.

Dentro dessa perspectiva de não ocorrer à mudança esperada na atual legislação, os atuais candidatos com chances reais de elegerem-se vão tentar se juntar em uma mesma sigla, buscando os que tenham maior estrutura política/eleitoral na expectativa de êxito no pleito. Sinaliza-se que os partidos que tenham candidatos ao Governo do Estado, ao Senado ou os que apresentem nomes para presidente da República, tem melhores condições de fazer no máximo dois parlamentares.

Na realidade, a classe política espera o dia primeiro de setembro, que é data limite para se aprovar à lei que vai determinar como será o pleito, que avança ou recua na troca de partidos – a chamada janela – que se dará em primeiro de abril, seis meses antes da eleição. Dentro dessa expectativa, estão todos atentos a esse movimento, com muitas conversas e propostas, mas esperando as novas regras para se posicionar. Uma decisão em Brasília de acabar com o sistema de sobra vai mexer muito no quadro eleitoral e as peças no tabuleiro político vão se movimentar, à busca de sucesso nas urnas.

É preciso ficar bem atento: “não basta ter votos. Não basta 60 ou 70 mil votos. Precisa vencer a barreira dos 130 mil para federal e de 41 a 42 mil para estadual. Um detalhe, a eleição para a Assembleia Legislativa será mais fácil”

Sobre nova vacina

Muitos idosos que já tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid estão internados em Estado grave em alguns hospitais de todo o Brasil.

*** O Instituto Butatã esclarece que não será necessária uma terceira divulgar isso é fake news.

*** O Butantã estuda a atualização da vacina com possibilidade de no próximo ano aplicar uma outra dose, em razão das novas cepas e da evolução da doença, com ocorre com a vacina da influenza.

Sobre Lei do Gás

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) diz que “a Lei do Gás tem uma participação forte do governador Belivaldo Chagas (PSD)”.

*** – É o Estado mais preparado para receber esses investimentos. Belivaldo se antecipou e buscou essa oportunidade para crescer o Estado, diz Laércio.

Sem conversa de PT

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) disse ontem, via whatsapp, que “não existe nenhuma conversa de ir para o Partido dos Trabalhadores. “Nunca houve”!

*** Jackson Barreto sempre anunciou que se Lula fosse candidato a presidente da República, ele seria candidato a deputado federa em 2022 e tudo indica que será.

Prepara-se para 2022

Laércio Oliveira trabalha firme na questão da Lei do Gás e cumpre seu projeto legislativo, mas também atua discretamente na questão política.

*** Ele mantém candidatura a governador do Estado e tem conversado de forma muito discreta – mas constante – sobre isso. Pensa também no Senado.

Fortalecer nome

O deputado Gustinho Ribeiro (SD) está em conversas para fortalecer sua candidatura à reeleição, em razão da continuidade da legislação eleitoral para o pleito de 2022, com uma diferença: “sem contagem de sobras”.

*** Ele já chegou a dizer que não tem nada no Governo e nem é situação ou oposição, o que lhe abriria as portas para uma conversas com o senador Rogério Carvalho (PT).

*** Não pensaria duas vezes se convdado para ser o vice de Rogério, provável candidaro do PT a governador em 2022.

Zezinho está certo

O deputado federal Zezinho Guimarães será mesmo candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL). Ele vai deixar o MDB e se filiar à nova legenda quando abrir janelas.

*** Zezinho sempre foi bem afinado com Edvan Amorim e hoje se dá muito bem com o presidente do partido, Waldemar Bastos Cunha.

Posição de André

O ex-deputado federal André Moura (PSC) é candidato ao Senado e vem conversando com todos os segmentos políticos, sem arestas com nenhum deles.

*** Mesmo assim, lideranças políticas que o acompanham preferem uma composição com um dos nomes indicados pela base aliada.

*** Mas também tem um bloco vinculado a ele que o deseja numa chapa liderada pelo senador Rogério Carvalho (PT).

Igreja emite nota

Segundo posta Tonit Chocolat. A Igreja Quadrangular emite nota sobre a confusão de domingo passado em frente aos seus templos em Aracaju, onde houve agressão a um radialista.

*** – Mas não fala nada sobre as denúncias de assédio sexual contra mulheres da congregação.

*** As mulheres atingidas formaram um grupo no WhatsApp e estão denunciando, mas até o momento não acontece nada. Tem política no meio…

Não escolhe partido

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) disse ontem que não escolhe partido: “estou aguardando definição da legislação eleitoral e aí decidirei a sigla”.

*** Samuel diz que é candidato a deputado federal e disputará por uma sigla que dê condições igualitárias, independente dos candidatos da majoritária.

*** – Tenho excelente relação com os deputados Fábio Mitidieri (PSD), Laércio Oliveira (PP) e Jefferson Andrade, disse e concluiu: “todas as portas estão abertas, as de oposição ou situação.”

Combate à Pandemia

O deputado federal Fábio Mitidieri disse ontem que discussões e conversas políticas, sempre ocorrem, mas devido à pandemia, de forma lenta, como não poderia deixar de ser.

*** – O foco agora é combater a pandemia. Sem saúde nada existe, disse.

Clima de descrença

Membros do bloco ligado a Edvaldo Nogueira (PDT) não acreditaram que o deputado federal Fábio Henrique (PDT) gostaria que ele fosse o candidato do grupo a governador.

*** A questão do emprego do irmão Adilson Júnior no gabinete de Rogério Carvalho criou esse clima de descrença.

Tucanos no páreo

O presidente regional do PSDB em Sergipe, ex-senador Eduardo Amorim, diz que o partido estará nas eleições de 2022 e que ele será candidato a deputado federal.

*** Tem conversado com políticos sobre a estratégia a ser montada pela legenda e que o partido adotará posições estratégicas.

Um bom bate papo

Julga recursos – Amanhã, o plenário do Supremo julgará o recurso da PGR contra a anulação das condenações de Lula na Lava Jato.

General Heleno – Sugiro ao Antagonista que melhore suas fontes e/ou seus repórteres. Tenham mais cuidado com as notícias e mais respeito com os seres humanos.

João Dória – Emocionante visitar postos de vacinação pelo Estado de SP. Cada palavra de carinho e gratidão nos dá ainda mais força para seguir em frente.

Emir Sader – O único lugar do Brasil em que houve lockdown foi Araraquara, com queda de 70% das mortes.

Metrópole – Nota técnica elaborada por consultores legislativos do Senado Federal exime Jair Bolsonaro de crime de responsabilidade ao sancionar ou vetar o Orçamento de 2021.

Diogo Mainard – Senador Kajuru nega jogada ensaiada com Bolsonaro: “Basta abrir meu sigilo telefônico”.

Milton Rosa – Cinismo, a gente vê por aqui! A Globo apoiou o golpe, fermentou a Lavajato, demonizou o PT e abriu portas para Bozo e o caos social e sanitário.

STF derruba – Maioria do STF vota para derrubar lei do Amazonas que obriga Bíblia em bibliotecas e escolas estaduais.