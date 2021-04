Hemose alerta sobre importância da doação de sangue antes das vacinações









13/04/21 - 05:32:18

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) utiliza a ferramenta inapto temporariamente quando informa ao doador que este deve aguardar por exemplo, de 2 a 7 dias após tomar a vacina da Covid-19, para doar sangue. Neste caso específico, o intervalo cumpre recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por conta desses períodos de espera, o hemocentro destaca que o cidadão que tiver disponibilidade deve fazer sua doação de sangue antes de receber imunizantes, seja contra a Covid-19 ou a gripe Influenza. A enfermeira e gerente de Coleta, Florita Aquino, informou que os profissionais que realizam a triagem clinicam com o doador estão orientados a prestar esclarecimentos sobre as situações que inaptam temporariamente a doação de sangue.

“Como estamos vivenciando o momento de enfrentamento a pandemia da Covid-19, a população está sendo vacinada com dois imunizantes Coronavac e AstraZeneca. Teremos também a imunização contra gripe Influenza, por isso, estamos orientando os doadores sobre a necessidade de colaborar com o serviço de doação de sangue antes de tomar as vacinas”, explicou a enfermeira ao pontuar. “Temos um público em Sergipe que depende de transfusões de sangue em seus tratamentos”, salientou.

De acordo com a Anvisa as pessoas que recebem a vacina Coronavac, produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, podem doar 48h após a imunização. Já quem receber o imunizante Oxford/AstraZeneca, produzido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), precisa esperar sete dias. O tempo de espera varia de acordo com o fabricante do imunizante.

No serviço de Captação de Doadores, a equipe segue realizando as atividades de captação de voluntários através de ligações e orientações aos grupos que realizam agendamentos para campanhas. “Como não podemos realizar mobilizações para evitar aglomerações, estamos utilizando essa estratégia de diálogo com todo o público de forma tranquila e segura”, frisou a assistente social, Adineuza Ribeiro.

Estoques

Segundo estatísticas do sistema hemovida no primeiro trimestre do ano o Hemose registrou 7.479 atendimentos e 5.787 doações de sangue. Agora em abril o serviço de coleta já registrou 809 atendimentos e 612 doações de sangue efetivadas, com uma média de 70 doações de sangue ao dia. “A preocupação é com os pacientes oncológicos, portadores de anemias crônicas, linfomas e leucemias que faz o uso regular do sangue. Assim trabalhamos informando sobre a necessidade da manutenção das doações e consequentemente dos estoques de sangues”, conclui Adineuza.

Para mais informações sobre o serviço de doação de sangue e agendamentos individuais e de grupos basta ligar para os telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174.

Ascom/SES