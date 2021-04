Hospital Primavera adquire respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19









13/04/21 - 16:02:07

Diante do atual cenário de pandemia o Hospital Primavera importou mais dez respiradores dos Estados Unidos, esses equipamentos vão contribuir para a ampliação da capacidade de atendimentos a pacientes mais graves internados no hospital. Um investimento fundamental no tratamento de pacientes com a Covid-19, os aparelhos dão suporte a uma equipe técnica que trabalha com excelência e humanização, que diariamente está empenhada em prestar uma melhor assistência aos pacientes. Desde o início da pandemia, até o 13 de abril, o Hospital Primavera realizou quase 25.000 atendimentos de pacientes com síndrome gripal, mais de 1.000 internações e quase 1.000 altas a pacientes admitidos devido a COVID-19.