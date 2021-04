IFS PUBLICA NOVO EDITAL PARA EMPRÉSTIMO DE TABLETS EDUCACIONAIS









13/04/21 - 08:10:59

O Instituto Federal de Sergipe (IFS), através da Diretoria de Assuntos Estudantis (DIAE), torna público o edital nº 11/2021 de concessão de empréstimo dos chamados tablets educacionais. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 23 de abril, através do link: bit.ly/ifs-tablet-edital112021-inscricao. Os equipamentos tecnológicos são uma ferramenta para o processo de inclusão digital de estudantes, diante do Ensino Remoto estabelecido pela pandemia de Covid-19.

Para participar da seleção, os interessados devem obedecer alguns requisitos como: estar devidamente matriculado em cursos técnicos ou de graduação na modalidade presencial, fazer o preenchimento eletrônico, no formulário de inscrição, de autodeclaração de que necessita do tablet e também da autodeclaração de renda familiar.

O processo seletivo e a classificação dos candidatos serão realizados respeitando-se uma pontuação obtida através de critérios relacionados à renda familiar per capita e ao cadastro deferido no Programa de Assistência ao Educando (Praae). O estudante contemplado receberá o tablet sob a forma de empréstimo pelo período de um semestre, podendo este ser renovado por períodos subsequentes, conforme necessidade da instituição.

O resultado desta seleção está previsto para 03/05. Caso o aluno ou responsável queira entrar com recurso contra o resultado ou quaisquer etapas do processo, o pedido deverá ser feito entre os dias 04 e 05 de maio. O resultado final de todo o processo seletivo será divulgado em 10 de maio no site do IFS e nas redes sociais dos campi, além de outros meios de comunicação.

O novo edital de concessão tem como objetivo prover e democratizar o acesso das Tecnologias da Informação e Comunicação voltadas para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, através do uso de ferramentas digitais; além de auxiliar no planejamento de estratégias pedagógicas, integrando os recursos tecnológicos, criando situações de aprendizagem que levem professores e estudantes à construção de conhecimentos interativos e colaborativos.

Acesse o edital da seleção clicando aqui!