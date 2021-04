“Ilimitado” contra Bolsonaro, Rogério “passa o pano” em governadores e prefeitos









A pandemia do novo coronavírus (COVID-19), além da tristeza mortes de mais de 350 mil brasileiros, que vem dizimando muitas famílias, além de gerar desemprego e muita fome pelo País afora, também tem despertando o “oportunismo” de alguns políticos que, de acordo com suas conveniências, não têm limites para confrontar o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), mas geralmente “silenciam” sobre alguns absurdos registrados em seus respectivos Estados e Municípios.

Aqui em Sergipe, de longe, temos dois senadores extremamente “midiáticos” nesta pandemia: Alessandro Vieira (Cidadania) e Rogério Carvalho (PT). O primeiro, eleito em 2018 “pegando carona” na onda de mudanças e pela força das redes sociais que elegeram Bolsonaro, depois se voltou contra o presidente, faz a política do isolamento partidário (verdadeiramente parece odiar o que faz), carrega o discurso do “homem mais ético do mundo”, mas quando infectado pela COVID, não buscou a rede pública! Muito menos um hospital particular em Sergipe…

Felizmente se recuperou, após um tratamento especializado no grande e tradicional “hospital das estrelas”, em São Paulo! Alessandro perdeu parte do discurso, já perdeu boa parte da densidade eleitoral que construiu e, no momento mais difícil da pandemia, se somou ao também senador Jorge Kajuru para defender uma CPI da COVID, para tentar responsabilizar o presidente da República pelos óbitos na pandemia. Algo inoportuno para o momento e extremamente “oportunista”! Diante do desgaste, sugeriu ampliar o “objeto da CPI”, investigando governadores e prefeitos…

Neste caso, Alessandro foi, pelo menos, um pouco mais coerente, mas parece se isolar cada vez mais no cenário nacional, ainda mais agora com Kajuru sendo “convidado a se retirar” do Cidadania e se filiar no Podemos. Mas se este colunista enxerga “oportunismo” no delegado em politizar uma discussão no momento em que muitas vidas estão sendo ceifadas no País há de se registrar outro “oportunista”: e não é que o “todo corajoso” e “implacável” Rogério Carvalho parece condenar que a CPI também apure a responsabilidade de governadores e prefeitos?

É isso mesmo que você está lendo: de olho na campanha eleitoral de 2022, onde disputará o governo de Sergipe, o senador petista “passa o pano” em governadores e prefeitos com uma argumentação tão “despolitizada”: “o regimento do Senado não permite que se faça investigação contra esses gestores!”. É mole? “Ataca” o presidente Bolsonaro porque é conveniente e “ameniza” para gestores municipais? Qual o receio de Rogério Carvalho? Por que ele não quer essa investigação profunda nos gastos da Saúde com a COVID?

Este colunista nutre o maior respeito pelos dois representantes de Sergipe em Brasília, mas no momento o que os sergipanos precisam é de “menos holofotes” e “mais oxigênio”; mais hospitais de campanha com UTIs e leitos de enfermaria; com mais vacinas e menos desemprego e fome! O momento é de salvar vidas e preservar empregos, valorizar quem gera emprego e renda, de dar as mãos! Nem Rogério e nem Alessandro foram votados onde se concentra a “grande mídia”! Poderiam otimizar esse tempo e energia conscientizando e ajudando as pessoas. Que fase!

Veja essa!

Alessandro Vieira pediu a CPI da COVID junto com Jorge Kajuru para investigar o governo federal; diante do desgaste, querem ampliar o “objeto” agora para governadores e prefeitos. Kajuru, diga-se de passagem, teria “gravado” sem autorização uma conversa com o presidente da República.

E essa!

Se Kajuru cometeu um crime, o fez “embaixo dos olhos” do senador/delegado ou delegado/senador que está junto com ele nessa “empreitada” contra o presidente da República. Pelo o que se noticia, Alessandro era quem vinha “segurando” Kajuru no Cidadania, e agora, após um novo desgaste com o áudio, quer expulsar o senador do partido. Será que alguém foi “usado” nesse processo?

Jogo de cena I

Por sua vez, o senador Rogério Carvalho diz ser contra que a CPI amplie o “objeto” da investigação para governadores e prefeitos durante a pandemia. O estranho é que o petista não tem limites para pressionar e cobrar do presidente da República, mas “passa o pano” e nem demonstra interesse em ampliar a investigação nos Estados e Municípios. Mais oportunista que isso, impossível…

Jogo de cena II

E o pior: Rogério Carvalho acusa Alessando e Kajuru de fazerem um “jogo de cena” com essa CPI porque estariam supostamente apoiando Jair Bolsonaro. Com todo respeito é muita falta do que fazer dos dois senadores por Sergipe. Bom era o tempo em que os nossos políticos eram mais sensíveis ao sofrimento do povo. O petista acerta quando usa a expressão “desserviço”! Infelizmente…

Atenção sergipano!

Diante do que estamos acompanhando pela “grande mídia”, os senadores por Sergipe, Rogério Carvalho e Alessandro Vieira disputam o posto de “protagonista de novela global”; como em 2022 teremos uma vaga para o Senado em disputa, não custa o povo sergipano analisar bem e medir as consequências do voto antes de ir até a urna eletrônica. Para depois não ficar com a consciência pesada…

Desemprego

Enquanto os dois senadores por Sergipe ficam “brigando” para ver quem aparece mais contra o presidente da República, o desemprego “dispara” no Estado; bares, restaurantes, lanchonetes e outros setores, diretamente afetados pela pandemia, já estão demitindo os trabalhadores. Mas isso parece não importar…

Bomba!

A coluna tomou conhecimento que uma empresa que atua no ramo de terceirização no Estado, e que emprega uma relevante quantidade de pessoas, junto ao setor público e privado, colocou um expressivo grupo de trabalhadores “de aviso”, cujas demissões vão resultar em um problema social preocupante no Estado.

Sem condições

A informação é que, sem qualquer expectativa sobre o retorno das atividades presenciais, quem não tem mais “fôlego” para resistir, optou por encerrar ou suspender os trabalhos, temporariamente e/ou em definitivo. A turma não se animou com a linha de crédito apresentada pelo governo do Estado…

Alô Arauá!

Como este colunista não é baú para guardar segredos, os próximos dias prometem fortes emoções junto ao TCE, MPE e Deotap, por supostas condutas arbitrárias da atual gestão do município! Aproveitando o embalo, será demostrado que esse tipo de conduta é familiar e já foi exercida, inclusive de forma mais agressiva, em gestões anteriores de familiares do atual prefeito, que parece ter aprendido a parte ruim de como se conduz a administração do município! Os tempos são outros, usar pressão não cola mais e as “peças do jogo” não são “fantoches”. É sentar e esperar…

Cacho vem aí!

Quem está decidido a disputar o Senado da República é o advogado Emanuel Cacho. Ele queria muito ser candidato pelo PSDB, até porque ele não esconde de ninguém que tem compromisso com a Executiva Nacional, mas sem uma sinalização interna, Cacho agora estuda os convites de outras três legendas que manifestaram o desejo de tê-lo em seus quadros, inclusive com a possibilidade de lança-lo para senador em 2022. “O parlamento me motiva”, pontua Cacho.

Posse no MAC I

O advogado Igor Leonardo Moraes Albuquerque foi empossado, na tarde dessa segunda-feira (12), na Cadeira nº 18 do Movimento Cultural “Antônio Garcia Filho” (MAC), da Academia Sergipana de Letras (ASL). A posse ocorreu durante Sessão Virtual da ASL com a mediação do presidente e acadêmico, José Anderson Nascimento.

Posse no MAC II

A indicação de Igor Albuquerque partiu da acadêmica Marlene Alves Calumby, para a cadeira nº 18, que tem como Patrono o acadêmico José Silvério Leite Fontes, e foi aprovada por unanimidade pelos membros da ASL. Na oportunidade, também foram empossados os intelectuais Pascoal D’Ávila Maynard Júnior (Cadeira nº 17) e Igor Salmeron (Cadeira nº 25).

José Silvério Leite Fontes

Patrono da Cadeira nº 18, José Silvério Leite Fontes foi uma personalidade sergipana que experimentou diversas áreas do conhecimento humano. Segundo a acadêmica Luzia Nascimento, tratou-se de um “historiógrafo, sociólogo, antropólogo, filósofo e jurista. Era um homem completo. Dedicou-se com extremo apego ao magistério. Professor de várias gerações, notabilizou-se no ensino universitário e formou uma plêiade de seguidores, marcando a sua presença destacada na vida cultural do Estado de Sergipe”.

Igor Albuquerque I

Igor Albuquerque manifestou, em seu discurso de posse, a alegria de compor como membro o Movimento Cultural “Antônio Garcia Filho” da Academia Sergipana de Letras. Ele foi escolhido para representar os outros dois intelectuais na Sessão Virtual. Orgulhoso em ser filho do município de Itabaiana (“ceboleiro”), Igor fez um agradecimento à Marlene Alves Calumby e aos demais acadêmicos da ASL, “que além de amigos, têm servido como incentivadores e estimuladores da minha atuação cultural”.

Igor Albuquerque II

Agradecendo em nome dos intelectuais Pascoal D’Ávila Maynard Júnior e Igor Salmeron, Igor Albuquerque ressaltou que passar a compor o MAC “qualifica a minha atuação cultural e também eleva a responsabilidade de permanecer produzindo e contribuindo com a nossa sociedade. Não posso encerrar sem agradecer à minha esposa Marcelí Albuquerque, à minha filha Maria Cecília, e aos meus pais, José e Fátima Albuquerque, reconhecendo o papel central que desempenham em minha vida”.

O MAC

O Movimento Cultural “Antônio Garcia Filho” foi criado ainda com a designação de “Movimento de Apoio Cultural”, em 24 de agosto de 1984, pelo então Presidente da Academia Sergipana de Letras, acadêmico Antônio Garcia Filho, o qual, somente veio a emprestar seu nome ao movimento a partir de 27 de dezembro de 1999, por iniciativa do acadêmico José Anderson Nascimento, constituindo-se em organismo de difusão cultural destinado a colaborar com as ações acadêmicas nos campos das letras, artes e ciências.

Aproximação

O MAC, criado no seio da Academia Sergipana de Letras, é bem representativo do desprendimento dos imortais sergipanos ao permitir que outros intelectuais possam aproximar-se e participar das atividades acadêmicas, concorrendo, inclusive, para o engrandecimento do nome da Academia e ressaltando a sua relevância nos cenários cultural e social de Sergipe.

Em Itabaiana

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), acompanhou o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) em uma visita técnica realizada na manhã dessa segunda-feira (12), no Estádio Etelvino Mendonça, no município de Itabaiana e, mais cedo, durante entrevista concedida pelo parlamentar na rádio FM Princesa.

Luciano Bispo I

O deputado Fábio Mitidieri está disponibilizando recursos na ordem de R$ 1 milhão, através de emenda parlamentar, para a reforma do Estádio Etelvino Mendonça, em especial a substituição do gramado. “Para a nossa alegria e de toda a torcida do Tricolor da Serra, o nosso amigo e correligionário, deputado Fábio Mitidieri, está destinando R$ 1 milhão através de emenda para melhorias no estádio. Também tratamos da instalação do placar eletrônico, da reforma nas arquibancadas e dos vestiários”, comenta Luciano Bispo.

Luciano Bispo II

O presidente da Assembleia Legislativa reforçou o compromisso de Mitidieri com o povo de Itabaiana e de Sergipe. “A cada visita de Fábio em Itabaiana, percebo o quanto ele vem se aprimorando, crescendo politicamente. Temos nele um excelente representante em BSB e, em nome do esporte da nossa cidade, quero agradecer por mais esta conquista”.

Visita técnica

Também acompanharam a visita o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa; a superintendente especial de esportes do governo do Estado, Mariana Dantas; e o presidente da Associação Olímpica de Itabaiana Wilson Galego; além de vereadores do município.

Alô Santa Luzia!

Esta coluna já vinha antecipando, há algum tempo, sobre o cenário “irreversível” em Santa Luzia do Itanhy. O prefeito e seus auxiliares debocharam e fizeram “ouvido de mercador”! Mas se a Justiça tarda, ela não falha jamais! O jogo antigo de tentar enganar os credores parece que não deu certo e os órgãos fiscalizadores já estão levantando as “metodologias”.

Fogo no parquinho!

A informação é que os responsáveis pelos supostos desmandos já estão sendo devidamente notificados e que, também serão responsabilizados. Isso em apenas 100 dias de gestão! E colocando um pouco de “fogo no parquinho”, este colunista antecipa: a lição de Santa Luzia do Itanhy também serve para outros prefeitos sergipanos. Os tempos são outros…

“Congresso em Pauta”

A partir desta terça-feira (13), a TV Alese traz como novidade para o público a estreia do programa “Congresso em Pauta”, com a proposta de repercutir em Sergipe assuntos que estão na pauta de discussões do Congresso Nacional. Os programas terão transmissão ao vivo, sempre as terças, quartas e quintas, das 9h30 às 10 horas.

Clécia Carla I

A jornalista Clécia Carla fará a apresentação do programa que terá o compromisso de acompanhar e aproximar dos sergipanos as ações e temas que estão sendo tratadas no cenário nacional, em especial, pelos membros da bancada federal de Sergipe. “Quero trazer para Sergipe uma discussão de como aquele tema em pauta no Congresso vai interferir na vida do cidadão”, explica Clécia.

Clécia Carla II

A ideia central do programa é traduzir e analisar os assuntos de forma a torná-los acessíveis ao cidadão sergipano, com o auxílio de especialistas e cientistas políticos. “Estou muito feliz pela oportunidade de lançar essa proposta inovadora na TV Alese, justamente por se tratar de uma TV legislativa, amplamente sensível às discussões parlamentares”, destaca a apresentadora.

Entendimento

A jornalista explica ainda que muitos temas pautados e discutidos no Congresso nem sempre estão ao alcance da população. “Talvez pela dificuldade de compreensão dos assuntos. O próprio vocabulário, às vezes mais rebuscado, pode prejudicar o entendimento do público em geral, que fica sem compreender os reflexos daquilo no seu cotidiano”.

Espaço aberto

Clécia Carla diz que haverá espaço para ações, proposituras e posicionamentos dos senadores e deputados federais eleitos pelo estado, porém não se restringindo a eles. “Também terão participação no programa especialistas e cientistas políticos com atuação no Estado, com o objetivo de aprofundar as análises por meio de um olhar local”.

Equipe

Além da apresentação de Clécia Carla, o programa “Congresso em Pauta”, uma produção da TV Alese, conta ainda com as produtoras Rachel Gonçalves e Aline Froelich, além da operadora de skype, Manu Bonfim.

Alô Alexandre!

Mais uma semana iniciada e este colunista continua aguardando o relatório da sindicância realizada pelo secretário de transparência, Alexandre Figueiredo, sob determinação do governador Belivaldo Chagas, para investigar possíveis irregularidades na Fundação Renascer. Alexandre confirmou que comunicaria ao presidente do órgão o resultado e que externaria o que apurou na semana passada. Mas até essa terça-feira (13), nada havia sido divulgado…

Homem sério!

Este colunista reforça aqui que acredita na lisura da CPI da Renascer e na conduta de Alexandre Figueiredo, mas ainda assim ele precisa ser cobrado. A sociedade sergipana aguarda, ansiosa, a apuração dos trabalhos de feitos pela fiscalização. Até o fechamento desta coluna não havia informações sobre o relatório apontando os supostos indícios de irregularidades na Fundação. Coisa é que não falta! Se o auxiliar do governo seguir as denúncias deste colunista, já tem “meio caminho andado”…

Emília Corrêa I

Não é a primeira vez que a vereadora Emília Corrêa (Patriota) ressalta que medidas urgentes e efetivas devem acontecer para evitar a disseminação do vírus nos transportes públicos de Aracaju. Durante Sessão Ordinária, novamente, a parlamentar esboçou preocupação e disse que se nada for feito, nesse sentido, não adianta ter avanços em outros aspectos.

Emília Corrêa II

“Ainda não vi uma evolução no sistema de transporte coletivo, que é um dos locais que mais contamina. Claro que é positivo outros avanços, como vacinas, cuidados, mas se não derem a atenção para essa área, de nada vai adiantar. Estaremos andando na contramão. Enxugando gelo”, explicou.

Novas mutações

Segundo Emília, um dos agravantes das aglomerações constantes nos coletivos, são as novas mutações do vírus que possuem um fator letal muito mais eficaz. “Observando por esse ângulo, talvez até a eficácia das vacinas deixe muito a desejar. E os ônibus permanecem parecendo latas de sardinha; os terminais lotados, com filas quilométricas. É preocupante. Muito preocupante”, salientou.

Economia

A líder da oposição também citou que a economia é algo que a preocupa, mas a vida vem em primeiro lugar. “Outro ponto que me preocupa é a economia. Algo vital. Algumas sugestões, por sinal, foram trazidas aqui para tentar amenizar o sofrimento dos aracajuanos (as). O IPTU e outros impostos poderiam estar sendo isentados. Já seria uma grande ajuda”, afirmou.

Transparência

Por fim, a vereadora destacou a ação movida pelo Ministério Público (MP/SE) cobrando transparência nas filas de espera de leitos direcionados para o tratamento da COVID-19. “São mais de 50 pessoas na fila de espera aguardando um leito, e se o MP está precisando entrar com uma ação para isso, a transparência não está sendo praticada. Muita coisa ainda precisa ser feita no sentido de assegurar a saúde do povo de Aracaju. Tudo que eu citei são fatos comprovados”, declarou.

Anderson de Tuca

O vereador de Aracaju, Anderson de Tuca, pediu à prefeitura e ao secretário de finanças, que seja feito um estudo e se tenha um olhar de sensibilidade com os donos de bares e restaurantes, que tem passando dificuldades nesse tempo de pandemia e com o toque de recolher. O vereador alega que por causa da perda desse público, esses profissionais podem não estar conseguindo suprir suas despesas.

Laércio Oliveira I

A Nova Lei do Gás foi sancionada pelo Presidente Bolsonaro. A lei 14.134 de 08/04/21 lei deverá abrir o mercado de gás natural, estimulando a concorrência nos diversos elos da cadeia. A expectativa, segundo a indústria, é gerar R$ 60 bilhões de investimentos por ano e triplicar a produção industrial, além da geração de 4 milhões novos empregos.

Laércio Oliveira II

“O gás natural ofertado em maior volume e a preço competitivo poderá promover a reindustrialização do país porque o gás representa é um insumo importante para quase toda produção industrial. E vai estimular especialmente os setores que são consumidores intensivos de gás natural, como cerâmica, vidro, fertilizantes celulose, cimento e a indústria petroquímica”, explica o deputado federal Laércio Oliveira, que foi relator da lei.

Laércio Oliveira III

A partir de maio deve entrar em operação o gasoduto de escoamento conhecido como Rota 3 que trará maior volume de gás natural do pré-sal para a costa brasileira que também ajudará na redução do preço do gás natural. “Importante destacar a importância do passo que demos para o lançamento de bases sólidas para a construção do Novo Mercado do Gás Natural no Brasil. Por certo que ainda há muito a ser feito para alcançarmos de fato um mercado aberto e competitivo”, avaliou Laércio.

Ambiente propício

“Nesse contexto é importante ainda destacar a posição do Estado de Sergipe, onde o Governador Belivaldo Chagas vem atuando de forma determinada na criação de um ambiente propício para receber investimentos do setor, tanto nas questões regulatórias como nas tributárias, preparando o Estado para ter um papel de protagonismo nesse novo momento do gás natural”, concluiu.

Janier Mota I

A deputada estadual Janier Mota (PL) – presidente da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) – fez um apelo sobre a importância do cuidado com a saúde, neste momento delicado de pandemia do novo coronavírus.

Janier Mota II

“Nestes dias difíceis, mais do que nunca, devemos nos cuidar, valorizar a nossa saúde. Para isso, toda a população deve buscar ter uma qualidade de vida, mantendo uma alimentação saudável, sono regulado, praticando exercícios físicos e cuidando da sua saúde mental, na medida do possível, pois, infelizmente, sabemos que o medo, a ansiedade e a tristeza são sentimentos que afloram ao longo desta pandemia”, destaca Janier Mota.

Cuidado

A deputada alerta também para a necessidade de, cada vez mais, os cidadãos reforçarem os cuidados para garantir a proteção contra doenças, sobretudo a Covid-19 – como o uso de máscara, a prática do distanciamento social e higienização constante das mãos –, enquanto a vacinação contra o novo coronavírus não chega para todos.

Alô juventude!

“Estamos vendo entes queridos indo embora, em virtude da Covid-19, sem ao menos poder dar o último adeus. E, diferentemente de 2020, quando os estados mais graves da doença eram de idosos ou pessoas com problemas de saúde, agora jovens saudáveis estão sendo acometidos pela Covid e falecendo também. Por isso, é muito importante cada um fazer a sua parte pelo nosso próprio bem, pelo bem do nosso próximo, dobrando, triplicando, os cuidados para evitar o contágio e propagação do novo coronavírus”, reforça Janier Mota.

Profissionais da Saúde

A deputada também ressalta a importância de médicos, enfermeiros, de toda equipe multiprofissional, que, diariamente, trabalham em unidades hospitalares. “Como uma pessoa de muita fé, em minhas orações diárias, peço ao nosso Deus que interceda pelo restabelecimento da saúde dos enfermos e dê forças para os profissionais da saúde que cuidam de nossas vidas com tanto esforço e dedicação”, afirma.

Ferreira Costa I

A Ferreira Costa oferece cursos gratuitos para profissionais de reforma, construção civil ou demais interessados, através do Clube Online. O programa é voltado para a capacitação e aperfeiçoamento, através de dicas, blogs e cursos (com certificação). Uma série de cursos e dicas gratuitas para profissionais e amantes da pintura, reforma e construção civil estão sendo oferecidos, de forma gratuita pelo Home Center Ferreira Costa, através do http://clubedoprofissional.ferreiracosta.com.

Ferreira Costa II

O programa é voltado para a capacitação e aperfeiçoamento de profissionais e interessados através de dicas e cursos (com certificação) gratuitas. O Clube acontece desde 2005 e já formou mais de 11 mil profissionais e é um grande diferencial no mercado local, englobando vários pilares de conhecimentos; como: gestão, técnicas, conhecimentos sobre os atributos dos produtos e um reforço sobre as normas de segurança.

