Luciano Bispo e Fábio Mitidieri fazem visita técnica em Itabaiana









13/04/21 - 07:56:14

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), acompanhou o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) em uma visita técnica realizada na manhã dessa segunda-feira (12), no Estádio Etelvino Mendonça, no município de Itabaiana e, mais cedo, durante entrevista concedida pelo parlamentar na rádio FM Princesa.

O deputado Fábio Mitidieri está disponibilizando recursos na ordem de R$ 1 milhão, através de emenda parlamentar, para a reforma do Estádio Etelvino Mendonça, em especial a substituição do gramado.

“Para a nossa alegria e de toda a torcida do Tricolor da Serra, o nosso amigo e correligionário, deputado Fábio Mitidieri, está destinando R$ 1 milhão através de emenda para melhorias no estádio. Também tratamos da instalação do placar eletrônico, da reforma nas arquibancadas e dos vestiários”, comenta Luciano Bispo.

O presidente da Assembleia Legislativa reforçou o compromisso de Mitidieri com o povo de Itabaiana e de Sergipe. “A cada visita de Fábio em Itabaiana, percebo o quanto ele vem se aprimorando, crescendo politicamente. Temos nele um excelente representante em BSB e, em nome do esporte da nossa cidade, quero agradecer por mais esta conquista”.

Também acompanharam a visita o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa; a superintendente especial de esportes do governo do Estado, Mariana Dantas; e o presidente da Associação Olímpica de Itabaiana Wilson Galego; além de vereadores do município.

(*) Com informações de Alex Barbosa

Por Habacuque Villacorte (*)