MACHADO PARABENIZA SAUMÍNEO, ELEITO PRESIDENTE DO CONSELHO DO BNB

13/04/21 - 16:59:25

Machado parabeniza o economista Saumíneo Nascimento eleito presidente do Conselho de Administração do Banco do Nordeste

Parabenizo o economista, advogado e ex-presidente do Banese, Saumíneo Nascimento sendo eleito na manhã desta terça-feira, 13, presidente do Conselho de Administração do Banco do Nordeste (BNB). Ele assumiu de imediato e terá um mandato de dois anos. O seu papel será conduzir o Conselho do BNB, que trata de questões estratégicas da instituição financeira.

“Saumíneo é um grande sergipano, funcionário do BNB e que a frente da nova função tem muito a contribuir para o desenvolvimento do Nordeste e em especial do nosso estado de Sergipe”, destacou.