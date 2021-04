MÚSICOS E TÉCNICOS DO SETOR SÃO RECEBIDOS POR DEPUTADOS NA ALESE









13/04/21 - 13:28:27

O músico Dedé Brasil e o representante dos técnicos do setor, Álvaro Deda, foram recebidos, em visita à Assembleia Legislativa de Sergipe, nesta terça-feira, 13. Foram debatidas as dificuldades financeiras da categoria durante a pandemia do Novo Coronavírus.

Os deputados Zezinho Sobral (Podemos) e Georgeo Passos (Cidadania) ouviram as reivindicações e se prontificaram a apoiar as causas. O líder do governo na Casa falou que sabe dos problemas que os artistas estão enfrentando.

“A gente sabe que os artistas estão sofrendo mais do que os demais em função da pandemia porque há um fechamento, não tem perspectiva de abertura, só o avanço da vacinação vai poder determinar o retorno dessa atividade. São pessoas muito queridas de todos nós, que a gente tem um carinho muito especial por todos eles, porque somos inclusive fãs da maioria deles todos, reconhecemos o trabalho”, afirmou Zezinho Sobral.

O parlamentar declarou que podem ser feitas reivindicações servindo de ponte entre os músicos e o Governo. “Tem questões que precisam ser feitas, as associações estão encaminhando algumas relações para SEID (Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social) identificar quais já estão recebendo e quais ainda não estão. Aracaju se propôs a dar sua contribuição também e a gente está aqui buscando encaminhar, fazer a ligação entre eles e os órgãos para inclusive financiamento do Banese”.

Dedé Brasil disse que são pessoas que estão passando por dificuldades e buscando uma nova forma de ter uma remuneração. Ele explicou que os artistas estão procurando novos trabalhos para arcar com suas despesas.

“As solicitações para o Governo do Estado contêm as nossas dores, as nossas dificuldades do momento, o músico, o técnico de som e de luz, o holding está com seus carros e motos atrasados, a gente está pedindo para o Governo a clemência e que isente o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2021 para ver se consegue trabalhar de motoboy, fazer alguma coisa que vá sobrevivendo”, afirmou.

Além disso, Dedé Brasil pediu ajuda financeira para o Estado. Ele quer a viabilização de um auxilio para que as pessoas que não estão conseguindo se manter em razão da paralização das atividades da categoria.

“A gente está pedindo de forma emergencial que faça um levantamento e o músico, que não recebe nenhum tipo de auxílio do Governo Estadual, que crie um auxílio emergencial porque tem gente passando fome e isso é realidade aqui no nosso estado, o músico sergipano está passando fome”, declarou.

Álvaro Deda falou que os profissionais que trabalham na organização dos eventos também estão passando por essas dificuldades. Ele solicitou que a ajude chegue também para os técnicos.

“Estamos há 14 meses parados, sem evento algum, nós fomos o primeiro seguimento a parar e seremos o último a voltar sem saber a data. Então estamos procurando viabilidade junto ao Banese para uma linha de crédito para que a gente possa ficar parados até quando voltar a nova realidade”, falou.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira