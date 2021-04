O Globo aponta Sergipe entre Estados que disponibilizaram recursos









13/04/21 - 07:46:26

Além do auxílio à população vulnerável, o Governo de Sergipe, com o objetivo de minimizar os impactos econômicos e sociais ocasionados pela pandemia da Covid-19, adotou uma série de medidas de estímulo à economia sergipana

Levantamento de O Globo destaca Sergipe entre os Estados que adotaram o pagamento de auxílio emergencial à população durante a pandemia. Criado pelo Governo estadual para minimizar os efeitos da pandemia junto à população socialmente vulnerável, o Cartão Mais Inclusão (CMais) se utiliza da transferência de renda para combater a insegurança alimentar e nutricional das famílias em extrema pobreza e já investiu, desde abril de 2020, mais de R$ 26,4 milhões no pagamento de mais de 264 mil benefícios.

De acordo com O Globo, além de Sergipe, Rio, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pará, Paraná, Maranhão, Piauí, Acre, Ceará, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rondônia anunciaram ou retomaram auxílios. A publicação explica que com o agravamento da pandemia de Covid-19 e a necessidade de endurecer medidas de restrição social, ao menos 19 governadores estenderam ou retomaram o pagamento de auxílios emergenciais para determinados grupos da população.

Cartão Mais Inclusão

Nesse sábado (10), o Estado de Sergipe pagou a parcela de abril a 14.640 famílias atendidas pelo CMais, em um investimento de quase R$ 1,5 milhão. O benefício é direcionado à aquisição de alimentos em qualquer estabelecimento da rede credenciada Banese.

No início de março, foi sancionada pelo governador Belivaldo Chagas a Lei nº 8.821/21, que autoriza a prorrogação dos pagamentos emergenciais do CMais até julho de 2021. Entre todos os beneficiários, a prorrogação só não contempla as famílias que o Governo Federal inseriu no Programa Bolsa Família ou excluiu do Cadastro Único (CadÚnico), base de dados de todos os Programas Sociais do país.

Já na segunda-feira (05), foi publicada no Diário Oficial de Sergipe, a Lei nº 8.825 de 1º de abril de 2021, que autoriza, em caráter excepcional o pagamento do benefício do CMais a trabalhadores autônomos ou informais inscritos no Cadastro Único, que se encontram em situação de extrema pobreza ou pobreza. A medida possibilita que 5 mil novas pessoas recebam duas parcelas de R$ 200.

Mais ações

Além do auxílio à população vulnerável, o Governo de Sergipe, com o objetivo de minimizar os impactos econômicos e sociais ocasionados pela pandemia da Covid-19, adotou uma série de medidas de estímulo à economia sergipana. As ações contabilizam R$ 6 milhões, beneficiando diretamente o setor de bares, restaurantes e similares e o contribuinte de modo geral. Também foi disponibilizado linhas de crédito no valor de R$50 milhões, via Banese, para ajudar micro e pequenos empresários.

Ainda pensando na segurança alimentar e no estímulo aos agricultores familiares, até dezembro, mais de R$ 3 milhões serão investidos pelo Governo de Sergipe, em parceria com o Ministério da Cidadania, durante a pandemia de Covid-19. Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Estadual, 2 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar atendidas por 29 entidades socioassistenciais, selecionadas em chamada pública realizada pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, terão acesso aos alimentos produzidos e entregues quinzenalmente por 186 agricultores familiares sergipanos, também habilitados na seleção. As entregas de produtos tiveram início na última quarta-feira (07), quando seis instituições sediadas em Aracaju receberam quase 8,5 toneladas de alimentos in natura da Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Território Sul De Sergipe (Coopatsul), cultivados em Salgado.

